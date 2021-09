Receitas com mortadela

A mortadela é um dos embutidos mais consumidos pelos brasileiros por causa da sua versatilidade e sabor marcante. Pode ser servida como recheio tanto frio quanto quente, em preparações com a frigideira ou forno. Tanto que é até famosa lá no Mercado Municipal de São Paulo com aquele lanche com camadas e mais camadas de mortadela.

Agora, você está pensando em fazer uma janta ou lanchinho da tarde de forma prática e rápida, mas ainda com muito sabor? Então, confira cinco ideias de preparações com a mortadela e se surpreenda com o resultado!

Arroz com mortadela e seleta de legumes

Essa receita é muito fácil de preparar e com ingredientes que você provavelmente já tem em casa. O arroz temperado vai precisar de apenas de uma panela e em aproximadamente meia hora já está pronto para servir!

Torta de mortadela fácil

Fazer uma torta fácil pode garantir mais de uma refeição para você e a sua família. Para essa receita, você vai precisar de batedeira ou liquidificador, óleo de soja, milho verde e outros ingredientes acessíveis.

Molho de tomate com mortadela

Essa ideia para incrementar o molho de tomate vai transformar o seu prato! A preparação é simples e pode acompanhar muito bem o macarrão. Para deixar ainda mais caprichado, coloque queijo ralado ou pedaços de mussarela para finalizar. Para acompanhar, sirva com bebidas que combinam com o sabor marcante da combinação do tomate com a mortadela.

Croquete de mortadela com queijo

Croquete é um clássico de boteco e você pode fazer um de mortadela delicioso em casa! Apenas misture os ingredientes bem picados e com atenção e faça pequenas bolinhas. Atenção, cuidado com o óleo quente da fritura.

Sanduíche de mortadela do Mercadão

Para fechar a lista, o famoso e clássico sanduíche de mortadela do mercadão. Prepare-se, porque o lanche fica muito saboroso e enorme também. A preparação é fácil de fazer, ideal para os iniciantes na cozinha. O sanduíche de mortadela é ideal para um almoço a dois.

Com o que acompanha bem a mortadela?

Seja em lanches ou em preparações mais elaboradas, as preparações com mortadela podem combinar muito bem com laticínios, principalmente queijo e requeijão. Em caso de um arroz ou torta, temperar com pimentas pode deixar um sabor mais forte e marcante. E para acompanhar os seus pratos, alguns refrigerantes bem geladinhos?

Se você adorou essas dicas, compartilhe com os seus amigos! Continue lendo mais sobre culinária e bom apetite!