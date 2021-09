Requeijão e Cream Cheese: quais as diferenças?

Apesar de comumente a tradução de “cream cheese” ser “requeijão”, aqui no Brasil esses termos se referem a produtos diferentes! Os dois, claro, têm origem do leite e são encontrados na seção de frios e laticínios.

As duas opções são muito versáteis na cozinha, tem aspecto cremoso e branco, mas podem servir para receitas bem diferentes. Os dois podem servir para passar no pão, por exemplo, mas o cream cheese pode ser incorporado na confeitaria e o requeijão é uma excelente opção de recheio dos salgados.

Descubra neste post quais as diferenças entre cream cheese e requeijão!

Características do requeijão

O requeijão já é bem conhecido na cozinha brasileira, principalmente em lanches e recheios. Ele é preparado a partir do coalho e na maioria das vezes é acrescentado creme de leite, água e sal. Por isso, sempre observe o rótulo do produto para ter a certeza do que você está consumindo.

Características do cream cheese

Existem diferentes tipos de queijos espalhados pelo mundo e o cream cheese é um deles. Como o nome já aparenta, o cream cheese é bem comum nos Estados Unidos e se popularizou mais recentemente em diversas opções de pratos, como o famoso cheesecake, tortas, patês e até na culinária japonesa.

O cream cheese é preparado a partir da coagulação do leite utilizando um microorganismo. Pode levar leite em pó, conservantes e estabilizantes. Por isso, mais uma vez, consulte as informações na embalagem.

Requeijão ou cream cheese?

Depende! A dica é sempre pesquisar antes de começar qualquer preparação e, de preferência, seguir uma receita profissional e atestada. De qualquer forma, prefira sempre um requeijão ou cream cheese de qualidade.

Busque pelas opções light!

Por serem produtos ricos em proteínas e outros componentes, é preciso observar a quantidade consumida no dia a dia. Busque sempre por uma alimentação saudável e equilibrada.

Já estão disponíveis no mercado a opção light tanto para o cream cheese quanto para o requeijão. Essa pode ser a melhor alternativa se você consome esses produtos com frequência. Não deixe de cuidar da sua saúde!

