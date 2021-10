Habilidade ou sorte? Os jogos com cartas podem depender mais de um ou de outro

Os jogos de carta até hoje são uma grande diversão para as pessoas, mesmo que a internet tenha trazido milhões de outras distrações. É difícil encontrar alguma casa que não tenha um baralho para servir de passatempo em momentos de reunião de amigos, familiares ou até de tédio mesmo.

O baralho que conhecemos é o chamado baralho francês com 52 cartas, onde estão representados 4 naipes: paus, ouro, copas e espadas. Os jogos de baralho com o passar dos anos se tornaram extremamente populares por serem divertidos e também pelo preço ser muito acessível para várias classes sociais. Ele ainda permite que se jogue com um grupo de pessoas ou então sozinho.

São vários os jogos de cartas para 2 ou mais pessoas e eles são um perfeito passatempo para se jogar em casa ou nos cassinos online. O poker é um dos exemplos mais citados pela sua enorme popularidade e o fato de depois de pegar as regras, é difícil não tomar apreço pela dinâmica.

Mas tem também outros ótimos exemplos de jogos. A seguir falaremos um pouco sobre cada um desses jogos tão tradicionais e quais jogos de cartas dependem mais de habilidade ou de sorte.

Peixinho

O Peixinho tem sua fama no mundo todo e faz a alegria de jogadores das mais variadas idades. É um jogo bastante simples jogado com um baralho de 52 cartas que tem como objetivo juntar 4 cartas de naipes diferentes, contudo de igual valor.

São distribuídas 7 cartas para cada jogador e as restantes ficam em um monte na mesa. O jogador X pede ao jogador Y uma carta de um determinado valor (o jogador X deve ter em mãos uma carta com esse mesmo valor)

O jogador Y precisa dar ao jogador X todas as cartas que tiver no valor que ele pediu. Caso não tenha nenhuma carta nesse valor o jogador Y pede ao jogador X para “pescar” uma carta do monte

O jogador que conseguir 4 cartas do mesmo valor e de naipes diferentes grita “peixinho”. A partida acaba quando não existir mais nenhuma carta no monte para ser pescada.

Canasta, Canastra, Tranca, Biriba ou Buraco

Todos esses nomes significam o mesmo jogo criado nos anos 40 por dois jogadores uruguaios. A Canastra se espalhou pelo mundo e acabou recebendo vários nomes. No Brasil a Canastra é mais conhecida como buraco ou biriba e é praticada em salões, reuniões e inclusive nos cassinos online.

É um jogo de regras bastante simples que se joga com dois baralhos completos (inclusive jokers) e exige certa habilidade.

O Joker pode completar uma canastra, porém ela valerá menos. Por exemplo: uma canastra limpa, portanto sem o joker, valerá 200 pontos e uma canastra suja com o joker valerá somente a metade, ou seja, 100 pontos.

O jogador tem como objetivo fazer uma canastra com no mínimo 7 cartas e dessa forma ir acumulando pontos. O número de pontos a ser atingido é combinado antes de iniciar a partida, em geral entre 3000 e 5000 pontos. O jogador “bate” quando acabarem as cartas de sua mão.

Poker

O Poker exige do jogador não só sorte, mas também habilidade. Nem é preciso dizer que este é o jogo com cartas mais conhecido no mundo ou, pelo menos, um dos principais. A diversão pode ser encontrada nos cassinos online e também como disputa em importantes competições por jogadores profissionais que concorrem a prêmios verdadeiramente milionários.

O Poker possui várias modalidades sendo que a mais popular é a Texas Hold’em, surgida ainda no século XX em uma cidade texana chamada Robstown. Ele pode ser jogado por duas pessoas no mínimo e até sete no máximo usando um baralho.

Um dos participantes terá a função de Dealer que tem como função ser um controlador, manejando as cartas. Cada jogador recebe duas cartas que devem ser mantidas em segredo. A partir disso ele pode variar bastante dependendo de qual versão é jogada.

O que não muda muito é o valor das combinações, com a Trinca, Flush, Full House, Straight e Royal Flush sendo algumas delas, contando o valor das cartas e os naipes. O objetivo é ter a combinação de maior valor ou ser o último a ficar com as cartas na mão. É um jogo onde o blefe está sempre presente e isso o torna ainda mais interessante.

Blackjack ou 21

Quem não se lembra de ter jogado 21 com os amigos? Esse jogo tão tradicional recebe o nome de Blackjack nas plataformas de cassinos online.

O objetivo no Blackjack é ter uma pontuação mais próxima de 21 pontos, entretanto sem passar desse valor. As cartas de 2 a 10 valem o seu próprio valor, as figuras valem 10 pontos e o Ás pode valer 1 ou 11 pontos. É um jogo onde a sorte pesa, mas a habilidade também tem o seu enorme valor. É talvez o que melhor combina esses dois fatores.

Truco

O truco é um queridinho entre os jogos de carta no Brasil. Não sabemos na verdade a origem desse jogo tão divertido que se tornou popular primeiramente no Estado de São Paulo trazido pelos imigrantes italianos, espanhóis e portugueses.

A graça do truco é sem dúvida o blefe utilizado constantemente durante uma partida. É um jogo que depende muito da estratégia e táticas apuradas. Um jogador pode ganhar mesmo tendo em mãos cartas ruins, caso ele consiga intimidar seus adversários gritando “truco”.

O truco é jogado sem as cartas 8, 9, 10 e os curingas e podem participar de 2 a 4 pessoas.

Conclusão

Como pudemos observar, existe uma grande variedade de jogos de cartas para 2 pessoas e hoje existe a possibilidade de que praticamente todos eles estão disponíveis em plataformas de cassinos online como a 888. Aproveite essa facilidade e divirta-se à vontade!