“Vale do Paraíba ganhará subseção da OAB”, afirma Ednaldo Maiorano em Atalaia

A região do Vale do Paraíba, em Alagoas, é composta por 13 municípios margeados pelo rio de mesmo nome que atravessa o Vale. Em 2022, a região será contemplada com a criação de uma subseção da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), seccional Alagoas, com sede própria que será construída em Atalaia. Essa é uma das propostas da Chapa OAB Com Você, de Ednaldo Maiorano e Manuela Gatto que concorre à presidência da Ordem, e foi um dos assuntos discutidos durante o encontro, realizado segunda-feira (25), com advogados e advogadas de Atalaia e de outros municípios circunvizinhos.

De acordo com Maiorano, a construção da subseção é um avanço histórico para a OAB Alagoas e uma das maneiras de garantir representatividade legítima e valorização para a advocacia do Vale do Paraíba. “Reafirmamos aqui nosso compromisso e colocamos nosso time à disposição da advocacia local. É preciso ter esse olhar cada vez mais atento para a advocacia do interior e é uma marcha constante de reconhecimento, não só na construção de obras físicas, mas principalmente por garantir representatividade legítima aos colegas que trabalham arduamente na região e em toda Alagoas”, afirmou.

O advogado e procurador do município de Atalaia, Márcio Roberto, comemora a proposta. De acordo com ele, os municípios da região ficam afastados das subseções que os representam atualmente, como São Miguel dos Campos e Palmeira dos Índios, o que dificulta a resolução dos problemas e entraves jurídicos. “Buscamos uma presença maior da OAB, então, a subseção do Vale do Paraíba será um braço forte aqui dentro para trazer dias melhores à advocacia local”, disse Márcio. Ele lembrou também que na gestão atual da Ordem, presidida por Nivaldo Barbosa, já foram conseguidos avanços com relação às prerrogativas da advocacia da região e a instalação de uma sala para a categoria no Fórum da Justiça do Trabalho.

No encontro, Manuela Gatto enfatizou: “Serei sempre essa pessoa que terá um olhar atento e responsável para que tenhamos uma Ordem ainda mais inclusiva, que abrace mais ainda os jovens advogados e advogadas e atue de forma humana e ética. Fico muito feliz em poder avançar e realizar nossas propostas porque são propostas alcançáveis e pelas quais assumimos esse compromisso com trabalho, acolhimento e respeito”.

A prefeita de Atalaia, Cecília Rocha, valorizou a participação de Manuela Gatto no pleito como demonstração da força e do crescimento feminino em espaços de poder e de tomada de decisões. “O espaço da mulher em igualdade. É por isso que luto diariamente e muito me alegra ver Manuela disputando as eleições para a Ordem”, comemorou. Ela garantiu ainda que a prefeitura disponibilizará um terreno para a construção da subseção do Vale do Paraíba.

Compõe o Vale do Paraíba os municípios de Atalaia, Anadia, Boca da Mata, Cajueiro, Capela, Chã Preta, Maribondo, Mar Vermelho, Paulo Jacinto, Pindoba, Quebrangulo, Tanque d’Arca e Viçosa.

O encontro com a advocacia da região foi realizado respeitando as normas sanitárias contra a Covid-19.

