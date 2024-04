Gigantes estão de olho no Draft Trade para garantir Drake Maye em meio ao futuro incerto de Daniel Jones

Tele Gigantes de Nova York enfrentaram um revés em sua tentativa de serem concorrentes sérios no NFL em 2023, e uma parte significativa disso se deveu a Daniel Jones. O quarterback de 26 anos não teve um bom início de temporada e depois sofreu um LCA rompido no início de novembro, deixando-o de lado pelo resto do ano.

Esta foi uma história diferente da que vimos em 2022, quando ele levou os Giants à vitória nos playoffs e ganhou para si um extensão de contrato. A incerteza cercou a 6ª escolha geral de 2019 devido à inconsistência em seus primeiros anos na liga, e agora seu futuro pode estar em perigo.

Com o Draft da NFL daqui a alguns dias, relatórios indicam que a equipe está explorando a ideia de negociar por terra Carolina do Norte produtos, Drake Maye. Há uma grande chance de que os três primeiros jogadores selecionados sejam zagueiros, mas os especialistas acreditam que o Patriotas da Nova Inglaterra selecionará Maye no número 3.

O Gigantes ocupa atualmente a sexta vaga no Rascunho, e os relatórios sugerem que eles estão impressionados com o que viram no Saltos de alcatrão se destacarem.

Drake Maye é um quarterback Top 3 no Draft de 2024

Em 2023, Drake Maye jogou em 12 jogospassando por 3.608 jardas e 24 touchdowns com 9 interceptações. No ano anterior foi ainda melhor, com dois jogos extras; ele passou por 4.321 jardas, 38 touchdownse somente 7 interceptações.

O Gigantes afirmam que estão procurando aumentar seu ataque, mas o fato de estarem dispostos a explorar a ideia de recrutar um quarterback com sua primeira escolha deve lhe dizer o que eles pensam sobre Futuro de Daniel Jones com a equipe.

Jones tem um total salário garantido de US$ 35,5 milhões em 2024, e o resto da sala do quarterback é caro. Drew Lock tem um US$ 5 milhões salário base e adicional US$ 3 milhões em incentivos se ele jogar uma certa quantidade de snaps, algo que muitos membros do front office têm em mente, considerando Daniel Jones perdeu tempo de jogo devido a lesões.

Para muitos, pode ser uma aposta, mas Drake Maye é um dos poucos novatos com potencial para ser titular imediatamente.