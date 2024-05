Bem-vindo à era Caitlin Clark da liga

Mmais de três horas antes de Caitlin Clark fazê-la Estreia na WNBA com o Indiana Fever em um jogo de exibição contra o Dallas Wings na noite de sexta-feira, alguns fãs entre a multidão lotada fizeram fila do lado de fora da arena vestidos com as camisas número 22 da Universidade de Iowa.

Caitlin Clark mostra brilho com companheiros de equipe do Indiana FeverJasser Akle

E Clark deu um show.

A duas vezes jogadora de basquete feminino do ano da NCAA liderou todos os artilheiros do primeiro tempo com 16 pontos em 16 minutos e terminou com 21 pontos, o recorde do time, na derrota do Fever por 79-76. Ela acertou 6 de 15 arremessos de campo, incluindo 5 de 13 de profundidade, e teve três rebotes, duas assistências, quatro faltas e cinco viradas.

Seus 21 pontos empataram no jogo com a estreante do Dallas, Jaelyn Brown.

“Meu maior objetivo ao chegar esta noite era continuar sendo eu mesmo, jogar de forma agressiva”, disse Clark. “Achei que foi isso que fiz. Acho que há muito do que me orgulhar.

“A multidão foi ótima a noite toda. Isso é o que você espera com uma lotação esgotada. Essas serão as mesmas para as multidões durante todo o ano. Então, se eles estão torcendo por você ou contra você, é melhor você se acostumar. isto.”

Ela ainda teve a chance de mandar o jogo para a prorrogação. A cesta da vitória de Dallas por Arike Ogunbowale veio a três segundos do fim e a tentativa de 3 pontos de Clark no canto direito da campainha falhou.

“Você não poderia pedir um jogo melhor”, disse Clark.

Caitlin Clark surpreendida por cães durante o treino antes do jogo Indiana Fever e estreia na WNBAJasser Akle

A primeira cesta profissional de Clark veio em uma cesta de 3 pontos de 28 pés perto da linha lateral esquerda, menos de um minuto de jogo, durante a qual a defesa de Dallas a perdeu momentaneamente em uma jogada dentro de campo.

“Consegui obter uma aparência bem limpa na minha primeira foto”, disse ela. “É sempre bom ver seu primeiro arremesso quando você é um atirador.”

Ela acertou quatro cestas de 3 pontos no intervalo e acrescentou dois dos três lances livres quando sofreu falta em um chute atrás do arco.

Ela não marcou gols no terceiro período e ficou sentada nos cinco minutos finais após receber sua quarta falta.

Christina Edge, que morou em Iowa por 35 anos antes de se mudar para Rowlett, subúrbio de Dallas, três anos atrás, foi uma das fãs que apareceu mais cedo. Ela disse que chegar tão cedo ao College Park Center da Universidade do Texas-Arlington aumentaria suas chances de tirar uma foto com o fenômeno do basquete.

“É meu aniversário”, disse Edge, que disse que seu filho lhe deu o ingresso como presente de aniversário, “e eu só quero uma foto com ela!” Ela carregava uma placa amarela brilhante anunciando esse apelo.

Pailynn Amos, 9 anos, também estava fora da arena vestindo uma camisa amarela da Clark com seu próprio cartaz – “Quando eu crescer, quero ser igual a ela”.

Rebecca Amos, mãe de Pailynn, fez a viagem de aproximadamente uma hora desde a cidade de Ennis.

“Eu a assisti (na TV) como uma louca”, disse Rebecca. “Então, ela (Pailynn) meio que cresceu com ela. Então pensamos, ‘Uau, agora ela está em Dallas.’ Poderíamos realmente ir vê-la!”

Clark recebeu uma ovação entusiasmada antes do início, quando apresentado aos titulares de Indiana.

Embora Clark tivesse muitos fãs presentes, os fãs dos Wings não deram permissão a ela. Ao driblar seu defensor no meio da quadra durante o primeiro tempo, uma mulher gritou: “Pegue-a! Pegue-a!”

Quando Caitlin Clar faz sua estreia na temporada regular?

O primeiro jogo de pré-temporada da WNBA foi disputado na mesma noite em que o Dallas Mavericks da NBA recebeu o LA Clippers no jogo 6 de uma série de playoffs da primeira rodada, a cerca de 32 quilômetros de distância.

O jogo de exibição foi o primeiro de dois para o Fever antes de Clark fazer sua estreia na temporada regular em 14 de maio no Connecticut Sun.

O jogo esgotou todas as 6.251 vagas logo depois de ser anunciado na programação de Dallas, solicitado especificamente pelo presidente e CEO dos Wings, Greg Bibb, logo depois que Clark declarou em fevereiro que deixaria a faculdade para ir para a WNBA com um ano de elegibilidade restante. Indiana ganhou na loteria pela primeira escolha deste ano em dezembro passado.

Uma equipe de televisão local gravou a chegada do Fever ao Aeroporto Internacional DFW na quinta-feira. Durante a sessão de mídia de Clark na manhã de sexta-feira, ela abordou o pedido para assinar a imagem de ultrassom de um casal.

“Essa foi definitivamente a primeira vez”, disse ela com uma risada.

Outros jogadores da WNBA a acolheram.

“É realmente ótimo que Caitlin esteja trazendo toda essa atenção para o basquete feminino, então estou muito grato por isso”, disse Kalani Brown, central dos Wings.

“Isso é o que o basquete feminino merece há algum tempo”, disse Aliyah Boston, central do Fever, estreante do ano na WNBA na temporada passada e jogadora universitária feminina do ano antes da corrida de Clark. “Mais vale tarde do que nunca. Estou muito animado com o que está por vir nesta liga.”

Os Wings disseram no mês passado que esgotaram sua cota de ingressos para a temporada, que representa cerca de 2.500 lugares.

Indiana retornará ao College Park Center para jogar duas vezes durante a temporada regular, em 17 de julho, no último jogo antes do hiato olímpico de quase um mês da WNBA e um dia após o MLB All-Star Game ser disputado no estádio do Texas Rangers. menos de três milhas de distância. The Fever também toca lá em 1º de setembro.