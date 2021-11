6 destinos imperdíveis em Pernambuco além de Recife!

Pernambuco é um dos menores estados da Região Nordeste do Brasil. Mesmo assim, chega a ser maior que o Rio Grande do Norte e a Paraíba, ao norte; e o Alagoas e Sergipe ao sul. Mais que um belíssimo litoral, há vários destinos imperdíveis em Pernambuco além da sua capital, Recife.

Poder viajar para Pernambuco é uma oportunidade única, visto que o estado possui inúmeras regiões de características distintas, como a região litorânea de praias paradisíacas, a mata, o agreste e o sertão e do São Francisco (ribeirinha).

Pernambuco é o estado do Frevo e do Maracatu, berço do maior bloco de Carnaval do mundo, O Galo da Madrugada, e de famosos compositores brasileiros, como Alceu Valença e Geraldo Azevedo.

A sua capital Recife fica localizada no extremo litoral e inclui um porto, a cidade velha e o Balneário de Boa Viagem. Próximo à costa, temos o famoso arquipélago vulcânico de Fernando de Noronha; ao sul de Recife, a praia de Porto de Galinhas e; ao norte Olinda, uma cidade colonial de vegetação exuberante, entre outras cidades incríveis.

Enfim, lugares que você não pode deixar de visitar se o seu roteiro de viagem incluir apenas Pernambuco. Algumas cidades são bem próximas da capital e podem ser facilmente incluídas na viagem.

Aproveite para saber um pouco mais sobre elas!

Um pouco sobre Recife, a capital pernambucana!

A capital pernambucana é uma grande metrópole litorânea, mas um dos destinos mais versáteis do Nordeste, pois tem de tudo: aeroporto bem localizado, praias exuberantes, história e cultura, boa gastronomia, muitas atrações e inúmeras hospedagens para todos os bolsos.

Recife reserva muitas atrações, como o centro histórico Recife Antigo e o seu Marco Zero na Praça Barão do Rio Branco, além de muitas construções históricas e a igreja barroca Igreja da Madre de Deus, a Capela Dourada e a Sinagoga Kahal Zur Israel.

Outro destaque por lá é a Embaixada dos Bonecos Gigantes de Olinda (na rua do Bom Jesus), que expõe as figuras que desfilam no carnaval pernambucano; o museu Paço do Frevo e o Museu Cais do Sertão e Memorial Luiz Gonzaga.

Entre os passeios mais populares podemos citar o de catamarã pelo rio Capibaribe, o Parque das Esculturas de Francisco Brennand, o Instituto Ricardo Brennand e a Oficina Cerâmica Francisco Brennand.

O quanto de tudo isso você vai conhecer depende de quanto tempo você terá na cidade. Partindo dela ainda é possível conhecer vários outros destinos imperdíveis em Pernambuco, como Fernando de Noronha, Porto de Galinhas, Olinda e muito mais.

Dá só uma olhada!!!

#1. Arquipélago Fernando de Noronha

O Arquipélago de Fernando de Noronha é sonho de qualquer turista que planeja viajar pelo nordeste brasileiro. Afinal, quem nunca ouviu falar em suas praias paradisíacas?

Além disso, o local é um dos lugares mais preservados do mundo e conserva o clima tropical o ano inteiro.

O grande destaque de Noronha é a Baía do Sancho, considerada uma das praias mais bonitas do planeta. Mas são 21 ilhas a 540 quilômetros de Recife, repletas de lugares incríveis para conhecer.

Passeio por lá é o que não falta, dentre as atividades turísticas da ilha, o Ilha Tour se destaca como a mais importante. Seja apenas para curtir a paz na areia branca das praias, mergulhar no oceano com os animais marinhos ou fazer trilhas em meio à natureza praticamente intocada, você vai se apaixonar e nunca mais se esquecerá desse lugar.

#2. Praia dos Carneiros em Tamandaré

A Praia de Carneiros está localizada no município de Tamandaré, a 100 km de Recife e 50 km de Maragogi, em Alagoas, outro destino famoso do nordeste.

O passeio até lá de barco é imperdível. A praia possui águas calmas, areia branca e piscinas naturais em meio a extensos coqueirais.

Uma das principais atrações é a charmosa Igrejinha de São Benedito à beira-mar, criada no século XVIII, o cenário perfeito para um casamento na praia.

Outras atrações bastante populares do local são o banho de argila, os mergulhos nas piscinas naturais formadas pela maré baixa, com seus bancos de areia; e o local onde há o encontro do Rio com o mar, perfeição que não acaba mais.

#3. Porto de Galinhas e outras praias em Ipojuca

Porto de Galinhas fica a apenas 50 km de Recife em direção ao Sul. É uma das regiões mais lindas do Nordeste e muito procurada por turistas do mundo todo.

O local também oferece piscinas naturais de águas esverdeadas transparentes perfeitas para mergulhar com snorkel.

O local é tão próximo da capital que dá para fazer um bate volta com passeios contratados na Praça de Boa Viagem.

Além disso, o município de Ipojuca possui muitas outras praias de igual beleza, que valem a pena incluir no passeio.

Como por exemplo, a Praia de Muro Alto, a 5 Km de Porto de Galinhas, de mar verde estonteante, calmo e areia fofa, cercada por uma enorme faixa de corais que formam uma grande piscina.

Outra praia do município é Maracaípe, também a apenas 5 km de Porto de Galinhas, só que de mar mais agitado e com ondas fortes, ideal para quem pratica o surf.

A região é muito procurada pelos mais jovens e praticantes de esportes marinhos, como surf, stand-up e kitesurf.

Outra atração imperdível é o passeio pelo manguezal de jangada no Pontal do Maracaípe, com direito a mergulho e apreciar o pôr-do-sol onde o Rio Maracaípe encontra o mar.

#4. Olinda

Olinda é uma cidade famosa pelo Carnaval, o frevo e o maracatu. Fica localizada apenas a 20 minutos de carro de Recife.

Toda a cidade é considerada um Patrimônio Cultural da Humanidade pela Unesco, com suas ladeiras, casas coloridas e bonecos gigantes que desfilam nas ruas durante as festas.

A cultura local é riquíssima, pois a cidade foi criada em 1535 pelos portugueses e ainda conserva belíssimas construções arquitetônicas da época, como igrejas barrocas, mosteiros, conventos, entre outras edificações.

Além disso, Olinda é um enorme centro artístico, pois abriga diversos museus, galerias e oficinas de arte, embaladas por muita música.

Os principais destaques de Olinda são a Igreja da Misericórdia, na ladeira mais íngreme da cidade; a praça do alto da Sé e a casa dos bonecos gigantes.

#5. Cabo de Santo Agostinho

O Cabo de Santo Agostinho está localizado a uns 35 km de Recife, bem na metade do caminho para Porto de Galinhas. O local é um paraíso natural e pode ser acessado de carro e até de ônibus, ou através de passeios contratados de buggy.

A região tem seu valor histórico também, pois há quem acredite que foi ali o primeiro local a ser descoberto no Brasil pelo espanhol Vicente Yáñes Pinzón, antes de Pedro Álvarez Cabral.

Além disso, Cabo de Santo Agostinho fica exatamente em cima do ponto onde os continentes da América e da África se separaram na era Pangaea.

Independente disso, suas praias são de magnífica beleza, embora não haja faixa de areia. Por outro lado, o visual dos penhascos e das casas antigas do local compensam o passeio.

A Praia de Calhetas ainda possui uma pequena faixa de areia e possui uma melhor estrutura, com algumas opções de trilhas e até tirolesa que mergulha no mar.

Já Itapuama, a praia vizinha, tem o mar um pouco mais agitado. E a Enseada dos Corais é ideal para praticar o mergulho com snorkel.

#6. Petrolândia

O sertão de Pernambuco também tem seus encantos e mistérios. Como quando virou mar em 1988, ao construírem a Usina Hidrelétrica Luiz Gonzaga, fazendo com que parte da cidade de Petrolândia fosse inundada ao desativarem.

Conhecida por “Atlântida Brasileira”, a cidade agora é um dos locais de mergulho preferido dos mergulhadores.

Paisagens interessantes, hoje eternizadas sob as águas do Rio São Francisco, dão ao local a fama de um dos lugares mais inusitados para se conhecer no nordeste.

Como por exemplo, a Igreja do Sagrado Coração de Jesus, que possui uma parte da sua construção submersa, enquanto o topo fica sempre visível, acima das águas.

Outro local incrível é a Igreja de São Francisco, que está a cerca de 19m de profundidade, sendo descoberta só 29 anos após a inundação. Já a Usina de Petrolândia está totalmente submersa a 30 metros de profundidade.

Mas para conhecer Petrolândia, o ideal é se hospedar nas cidades próximas, como Paulo Afonso, na Bahia, que fica a apenas 1 hora de carro de Petrolândia.