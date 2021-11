(7 maneiras) Corrigir WHEA_UNCORRECTABLE_ERROR no Windows 11

WHEA_UNCORRECTABLE_ERROR é um erro de tela azul comum que muitos usuários podem enfrentar no Windows 11. Se você está recebendo este erro de tela azul, provavelmente é por causa do Windows desatualizado, driver incompatível, problemas de hardware e vários outros. Enfrentar esse problema pode atrapalhar seu fluxo de trabalho, pois ele pode continuar aparecendo continuamente. Se você chegou a este artigo, provavelmente está procurando uma correção para o WHEA_UNCORRECTABLE_ERROR.

Corrija WHEA_UNCORRECTABLE_ERROR no Windows 11

Neste artigo, iremos orientá-lo nas etapas de solução de problemas para ajudar a corrigir WHEA_UNCORRECTABLE_ERROR no Windows 11.

Tente atualizar o Windows para a versão mais recente

Você pode enfrentar esse problema devido ao Windows desatualizado. Se você não atualiza seu Windows há muito tempo, terá que atualizá-lo para corrigir o problema. Para atualizar o Windows, siga as etapas abaixo-

Abra o Definições aplicativo pressionando o Windows + I combinação de teclas.

Clique no atualização do Windows seção na barra lateral esquerda.

Agora, clique no Verifique se há atualizações botão para começar a verificar se há atualizações.

Baixe e instale todas as atualizações em seu PC e reinicie o PC.

Você também pode enfrentar esse problema devido a atualizações problemáticas. Se você começou a enfrentar WHEA_UNCORRECTABLE_ERROR no Windows 11 depois de instalar o Windows 11, pode tentar desinstalar as atualizações problemáticas. Para desinstalar as atualizações problemáticas, siga as etapas fornecidas abaixo-

aperte o Windows + I combinação de teclas para abrir o Definições aplicativo.

Vá para o atualização do Windows seção da barra lateral esquerda do Definições aplicativo.

No lado direito, clique no Histórico de atualizações.

Em seguida, clique em Desinstalar atualizações.

Selecione a atualização instalada recentemente na próxima página e clique em Desinstalar para desinstalar as atualizações instaladas recentemente.

Execute o diagnóstico de memória do Windows

RAM com defeito ou alguns problemas com ele também podem ser a razão para enfrentar o WHEA_UNCORRECTABLE_ERROR. Tente executar as ferramentas de diagnóstico de memória do Windows para verificar o problema com a RAM e corrigi-lo.

aperte o janelas chave para abrir o Menu Iniciar.

No Menu Iniciar, procure o Diagnostico de memoria do Windows e abri-lo.

Aqui, clique em Reinicie agora e verifique se há problemas .

Isso reiniciará seu PC e, em seguida, verificará os problemas associados à RAM.

Execute o Chkdsk

Outra coisa que você pode fazer é tentar executar o Chkdsk. O Chkdsk analisa o disco em busca de erros e, a seguir, corrige o problema relacionado a ele. Para executar o Chkdsk, siga as etapas fornecidas abaixo-

aperte o janelas chave para abrir o Menu Iniciar .

No Menu Iniciar, procurar CMD .

Clique com o botão direito em Prompt de comando e então clique em Executar como administrador.

No Prompt de comando, modelo chkdsk C: / f / r / x e então bateu Digitar para executar o programa.

Outro motivo para você enfrentar o problema são os drivers desatualizados. Drivers desatualizados podem fazer com que o hardware não funcione corretamente e causar o problema de tela azul. Você deve tentar atualizar os drivers para corrigir o problema. Você pode usar o atualizador de driver de terceiros para atualizar o driver em seu PC. Prefiro usar Driver Booster ou a solução DriverPack para atualizar os drivers em seu PC.

Você pode baixar o driver mais recente do site oficial ou do hardware instalado no PC. Se você estiver usando um laptop, encontrará o driver atualizado na página oficial do site do seu laptop.

BIOS desatualizado também pode ser o motivo de você enfrentar o WHEA_UNCORRECTABLE_ERROR NO Windows 11. Você pode tentar atualizar o BIOS para corrigir este erro de tela azul. O processo de atualização do BIOS pode ser diferente para laptops e PCs diferentes. Verifique o guia do seu laptop ou placa-mãe para atualizar o BIOS.

Reinicializar o PC ou limpar o Windows

Se nada disso ajudou você, a última opção será reinicializar o PC. Dada a seguir é o processo passo a passo para redefinir o PC-

Abra o Definições aplicativo em seu PC com Windows 11.

No lado direito do Definições aplicativo, clique em Recuperação.

Agora na próxima tela, clique no Reiniciar PC botão.

Na próxima janela, você verá duas opções- Mantenha meus arquivos e Remova tudo.

Mantenha meus arquivos- Se você deseja manter seus arquivos, mas remover aplicativos e as configurações, pode selecionar esta opção. Remover tudo- Esta opção remove todos os seus arquivos, aplicativos e configurações do seu PC.

Isso irá reiniciar o PC e isso deve resolver o problema.

Se desejar, você também pode instalar o Windows de forma limpa. Você pode criar uma mídia inicializável do Windows 11 e, em seguida, instalar o Windows 11 novamente em seu PC usando-a.

GUIAS RELACIONADOS:

Isso deve corrigir WHEA_UNCORRECTABLE_ERROR no Windows 11. Seguindo as etapas acima, você poderá corrigir WHEA_UNCORRECTABLE_ERROR no Windows 11.