As viagens gastronômicas nas viagens a Natal/RN

Um motivo que faz muitas pessoas se tornarem viajantes recorrentes é a possibilidade de conhecer novas pessoas e novas paisagens. Isso porque, conhecer culturas diferentes é muito enriquecedor e proveitoso. Ter um contato com pessoas diferentes, ao fim, nos torna pessoas melhores e mais empáticas, e, conhecer novas paisagens, nos faz pessoas mais felizes. No entanto, não é só por isso que as pessoas gostam de se deslocar de um para outro lugar.

Um dos pontos cruciais na escolha de um destino dos viajantes, refere-se à culinária. Saborear um bom prato e poder sentir no paladar a cultura de uma região, é, sem dúvida, uma experiência incrível. O Brasil, por exemplo, é alvo de milhares de turistas todos os anos não só pelas suas praias belíssimas e pelo jeito acolhedor dos cidadãos, mas também, principalmente, pela sua gastronomia única em cada região.

Aos brasileiros, é fácil perceber que a culinária de uma região do país é extremamente diferente de outra. O sul e o nordeste, por exemplo, praticamente extremos, são regiões que servem pratos bastante diversos um do outro. Ao passo que no sul são servidos alimentos como o popular pinhão o arroz carreteiro, no nordeste do país, a culinária é bastante influenciada pelas culturas holandesa e francesa e, em razão da sua posição geográfica e relação com a hidrografia, é bastante voltada aos frutos do mar, como é o caso de Natal/RN.

Capital do Rio Grande do Norte, a cidade de Natal tem, além de praias belíssimas, lagoas, Dunas e outros pontos turísticos de tirar o fôlego, uma gastronomia sem igual. Alvo de turistas em razão da explosão de sabores que a região oferece, uma viagem para Natal proporciona, sem dúvida, também uma viagem gastronômica incrível. Conheça abaixo alguns pratos típicos da região:

Baião de Dois

Apesar de ter bastante diferenças entre uma e outra região, em sua essência, o baião de dois consiste no cozimento do arroz e do feijão em uma mesma panela. Assim, após o feijão cozido, é colocado o arroz, de forma a ser preparado no caldo do feijão. É válido ressaltar ainda que alguns cozinheiros aproveitam para adicionar algumas carnes e outras especiarias que dão o toque final no prato.

Ginga com Tapioca

Considerado patrimônio da cidade por ser preparado há mais de 50 anos, a ginga com tapioca é um prato comum da Praia da Redinha. Com cerca de 15cm, Ginga é um peixe popular da região litorânea do local e, por isso, é bastante conhecido pelos moradores natalenses. A mistura entre a carne e a tapioca agrada muitos gostos e, assim, é alvo comum de diversos turistas.

Escondidinho

Muito popular em todo Brasil, mas obrigatório na capital do Rio Grande do Norte, o escondidinho é uma receita que agrada muitos paladares. Isso porque, por meio de uma deliciosa massa de purê de macaxeira, é “escondida” a carne, que, do modo tradicional, é geralmente um refogado da carne de sol. Além desse recheio, o prato também possibilita a utilização de carne moída, camarão ou ainda frango.

Paçoca de Carne de Sol

Comum em diversas receitas norte-rio-grandenses, a carne de Sol é feita há mais de 400 anos. Isso porque, com bastante sal e uma secagem feita no Sol, era possível conservar a carne por mais tempo. Na paçoca, é comum levar carne de Sol desfiada, farinha de mandioca e bastante alho, cebola e cebolinha. Pode ser servido com arroz branco.

Bobó de Camarão

Feito com um purê bem cremoso de macaxeira, também conhecida como mandioca, o prato típico nordestino é recheado com camarão, azeite de dendê e gengibre. Por vezes, para decorar, o camarão ainda é passado no creme de leite e, para finalizar, é utilizado coentro.

