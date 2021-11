Vamos combinar que a festa de casamento não é a única etapa que aquece os corações apaixonados, não é mesmo? Aproveitar a lua de mel em um lugar bonito e romântico é o sonho de todo casal. Seja em um destino nacional ou internacional.

Além do mais, estamos falando de um investimento que demanda certo planejamento com antecedência. A fim de filtrar lugares segundo as preferências do casal, economias e clima da região.

Por isso reunimos nesta lista as melhores recomendações que poderia encontrar para uma jornada inesquecível com seu parceiro. Chegou o grande dia: 7 destinos nacionais e internacionais para aproveitar a lua de mel.

1 – Veneza (Itália)

Localizada na charmosa Itália, Veneza é uma das cidades mais procuradas por recém-casados. O que se justifica pela beleza particular de uma das principais regiões da Europa. Sem dúvidas, é um dos 7 destinos nacionais e internacionais para aproveitar a lua de mel!

As ruas estreitas fazem margem aos passeios românticos, assim como os canais famosos e suas gôndolas totalmente irresistíveis. Os monumentos históricos, as fontes e as diversas igrejas, com arquiteturas ilustres, traçam a excursão pela cidade italiana. O clima ameno é outro ponto positivo.

Recomendamos que a parte burocrática seja priorizada previamente; com passaporte e a documentação solicitada pelo Acordo Schengen. Para evitar o cancelamento da viagem ou demais problemas repentinos, pense em tudo!

2 – Gramado (RS – Brasil)

Nada melhor do que protagonizar uma viagem inesquecível logo após o casamento. Essa é uma das garantias que a cidade de Gramado, na Serra Gaúcha, proporciona aos seus visitantes.

A cidade mais famosa da região Sul do país possui um visual diferenciado, bastante parecido com vilas europeias. As temperaturas baixas deixam esta semelhança ainda mais estreita.

A atmosfera singular é reverenciada pelos campos floridos, hotéis acolhedores, parques temáticos, fábricas de chocolates e vinícolas. O território tem todo tipo de comércio por perto, o que facilita o transporte e roteiros mais cheios. Um convite difícil de recusar!

3 – Paris (França)

Como falar em destinos para aproveitar a lua de mel e não citar Paris?! É praticamente impossível! Este é o objetivo de muitos apaixonados: passear pelas ruas de Paris, jantar pertinho da Torre Eiffel. E ainda degustar boas qualidades de vinho na cidade mágica.

Caso este seja mesmo o destino, na mala não podem faltar roupas para aquecer. Visto que o clima europeu é bastante gelado.

No roteiro de viagem perfeito na capital francesa não podem faltar ainda: o Louvre, o Arco do Triunfo e a Catedral de Notre Dame. Os principais documentos requeridos envolvem as questões do Acordo Schengen.

É hora de ter uma jornada memorável com seu parceiro na cidade mais romântica do mundo.

4 – Bonito (MS – Brasil)

Para aventureiros de plantão, Bonito pode ser o destino ideal para aproveitar a lua de mel com emoção. Justamente por ser uma região famosa pelo seu ecoturismo e pela vasta opção de cenários naturais.

Entre os pontos mais recomendados para a viagem em bonito estão: trilhas, piscinas naturais, cachoeiras e grutas. Ah, e muito carinho, é claro!

Uma das principais vantagens é poder visitar a Gruta do Lago Azul: um lugar paradisíaco! Que tal nadar com os peixes presentes nas piscinas naturais?

Portanto, é preciso, antes de escolher em qual lugar ficar. Dessa forma, com ou sem carro próprio você pode chegar nos locais, claro, mas algumas coisas devem ser levadas em conta. Esse este artigo que te ajudará a encontrar um ótimo local de hospedagem em Bonito.

5 – Jericoacoara (CE – Brasil)

Conhecida por quem ama áreas de praia, Jericoacoara promete surpreender as pessoas que nunca visitaram o lugar. Dona de uma das praias mais belas, a cidade cearense oferece atividades esportivas de windsurfe e kitesurf. Graças ao vento forte que favorece a prática.

Entre os pontos positivos, podemos dizer que o destino tem clima super agradável, ótimas praias e excelentes dicas gastronômicas.

Trata-se de uma escolha acertada, a fim de reduzir custos, optando por um destino bonito, que cabe no bolso. Além disso, as comidas típicas do Nordeste brasileiro são de encher os olhos (e a boca, é claro). Uma viagem dos sonhos.

6 – República Dominicana

Imagine vislumbrar as águas cristalinas do Caribe, curtindo com o amado ou amada a lua de mel… Parece cena de filme, não é mesmo? O melhor de tudo é saber que viajar para República Dominicana, um dos destinos mais relaxantes, não é impossível.

Por se tratar de um destino internacional, as pessoas temem pelo custo de viagem. Contudo, a República Dominicana é uma das escolhas mais acessíveis da lista, financeiramente falando.

O lugar atrai milhares de turistas todos os anos, especialmente para praticar o ecoturismo. Vale destacar que as baleias jubarte serão uma atração à parte em meados de dezembro a abril.

7 – Fiji

Fiji surge na lista como uma das províncias mais cotadas para os primeiros momentos após o casamento. Ainda que este tipo de investimento seja um pouco mais puxado; vale a pena! São diversos jardins tropicais, casas de massagem, muito esporte ao ar livre, atividades para todos os gostos.

Um jantar romântico nas moradias aquáticas seria um marco na vida do casal. Outro benefício imperdível é o pôr do sol em meio aos elementos da natureza. Em resumo: uma lua de mel tão perfeita não dá para ignorar