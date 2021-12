CRAS Senhor do Bonfim promove Festival da Consciência Negra

Prefeitura de Penedo apoia comunidade remanescente quilombola

Decom PMP

O Centro de Referência em Assistência Social (CRAS) Senhor do Bonfim promoveu nesta terça-feira, 30 de novembro, o Festival da Consciência Negra junto com a população da comunidade remanescente quilombola popularmente chamada de Oiteiro.

O trabalho desenvolvido pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Habitação (SEMDSH) por meio do CRAS Senhor do Bonfim reuniu moradores nas imediações da praça que a Prefeitura de Penedo recuperou dentro do cronograma de obras do Meu Bairro Melhor, que terá sua inauguração oficial na primeira quinzena de dezembro.

A comunidade que já desfruta dos investimentos promovidos pelo governo Ronaldo Lopes acompanhou apresentações artísticas e momentos de descontração, com distribuição de lanche e brindes, com música ao vivo no local.

No dia a dia, a SEMDSH da Prefeitura de Penedo promove atendimento social aos moradores, com equipe multidisciplinar em Psicologia, Assistência Social e Pedagogia. Além disso, o CRAS Santo Antônio oferta aulas de dança, de música e atividades físicas.

Parte desse trabalho que reforça a origem afrodescendente do Oiteiro foi mostrado ao público durante o Festival de Consciência Negra, evento encerrado com distribuição de cestas básicas e entrega do cartão do Programa Criança Alagoana (CRIA), benefício lançado pelo Governo de Alagoas este ano e que atende cerca de quatro mil famílias em Penedo.

Texto Fernando Vinícius

Fotos Deywisson Duarte