Na hora de decidir o próximo destino, o que deve ser levado em conta são: as atrações turísticas, valores, época do ano e estadia. Uma das melhores indicações de destino é Foz do Iguaçu: Saiba o que fazer para ter a viagem perfeita!

Por ser uma das viagens mais econômicas para fazer no país, a cidade atrai milhares de visitantes. Com isso, a administração local se empenhou para investir na infraestrutura, a fim de melhorar a qualidade do turismo. Neste cenário, quem ganha são os viajantes que põem Foz do Iguaçu no topo da lista de desejos.

Engana-se quem pensa que a única coisa interessante da região são as Cataratas do Iguaçu. Pelo contrário, diante das melhorias, há muito o que conhecer pelas paisagens naturais e centros de lá.

Agora, encante-se com tudo o que a área privilegiada pela UNESCO acrescentará no seu roteiro. Foz do Iguaçu: saiba o que fazer para ter a viagem perfeita.

Escolha a época do ano ideal

Nem sempre conseguimos adequar as férias no período que queremos, é verdade. Mas vale a tentativa para aproveitar as atrações regionais de Foz do Iguaçu conforme o clima. A época do ano ideal para visitar a cidade é durante o verão intenso. Afinal a área tem inúmeras atividades em contato com a água.

Entre as principais atrações radicais destacamos o rafting nas corredeiras, rapel nas cachoeiras e trilhas. Com parada para hidratação na água. A maior parte dessas programações são cumpridas no Parque Nacional do Iguaçu.

No entanto, se o passeio é pelas férias de julho, durante o inverno, Foz do Iguaçu tem muita coisa boa também. Para se esquentar, nada melhor do que agraciar o paladar com pratos saborosos e quentinhos. Boa pedida é o buffet de sopas e cafés coloniais, além dos apetitosos fondues.

Abuse e use das aventuras

Ninguém faz uma viagem para abdicar-se da diversão, não é mesmo? Então, se está programando uma jornada memorável, se jogue de cabeça nessa experiência! Abuse e use das aventuras em Foz do Iguaçu.

Isso não quer dizer que o destino tem apenas aventuras radicais, viu? Confira a lista que mescla dicas recheadas de adrenalina e passeios mais tranquilos.

Passeio de helicóptero;

Rafting;

Mirante das Cataratas do Iguaçu;

Macuco Safari;

Parque das Aves;

Itaipu Binacional;

Polo Astronômico;

Porto Kattamaram;

Ecomuseu;

City Tour Foz;

Porto Canoas.

Bem, mesmo com essa longa lista de passeios, tem mais lugares legais para enriquecer o roteiro. Como o Refúgio Biológico e o Museu Moisés Bertoni, por exemplo.



Conheça bons restaurantes

Um dos principais erros dos turistas que vão pela primeira vez, é deixar as decisões para tomar em cima da hora. Ficar pesquisando bons restaurantes durante os passeios com a família ou a dois não é a melhor escolha. Afinal, você acaba deixando de curtir o paraíso a sua volta para fazer pesquisas e se decidir.

Para te ajudar nesse planejamento, reunimos informações especiais sobre as melhores referências gastronômicas de Foz do Iguaçu. Veja quais são os restaurantes de acordo com o Mala Pronta Foz para ter a viagem perfeita.

Eden Steak Garden (pratos com custo aproximado de R$64,99 );

Bad Ass Café (lanches com valores entre R$4 a R$20 );

Empório com Arte (custos entre R$69 a R$115) ;

Castelo Libanês (pratos variados entre R$54 a R$140) ;

Vó Bertila (sugestões com preços entre R$30 a R$90) .

Priorize acomodações confortáveis e econômicas

Aconselha-se focar no roteiro de viagens do início ao fim. Direcionando a maior parte dos gastos e das horas nos pontos turísticos. Com isso, vale a pena priorizar acomodações confortáveis e econômicas. Considerando a estadia nos hotéis apenas para descansar.

Porém, há quem goste de se hospedar em resorts, repletos de atividades no interior das instalações. O que também é super válido quando o orçamento permite, não é?

Conheça algumas dicas maravilhosas para se hospedar enquanto estiver em Foz do Iguaçu, no Paraná.