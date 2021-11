INTRODUZINDO A MAIS EFICIENTE FERRAMENTA DE EDIÇÃO DE PDF DA ACTUALIDADE

O Soda PDF é a primeira e totalmente funcional solução para intervir em ficheiros PDF, disponível online e também em versão mobile, num aplicativo para todos os sistemas operativos do seu smartphone. Com esta ferramenta digital os utilizadores têm acesso a todas as funcionalidades de forma totalmente online, podendo carregar no site os documentos que têm armazenados em qualquer um dos seus dispositivos, como o computador, smartphone ou tablet.

Além disso, o Soda PDF é ainda extremamente compatível entre dispositivos, o que significa que pode aceder à mesma conta no site ou directamente no seu smartphone, a partir do respectivo aplicativo. A concentração de todas estas soluções na mesma ferramenta é algo que acontece pela primeira vez na indústria e já conquistou milhares de utilizadores em todo o mundo, entre empresas, profissionais, estudantes ou nómadas digitais.

O Soda PDF vem equipado com várias funcionalidades que aproveitam as últimas inovações do sector, aumentando a produtividade e contribuindo para o sucesso comercial de qualquer empresa, marca ou serviço que trabalhe online ou que necessite de partilhar informação regularmente com outros usuários. Quer isto dizer que agora pode editar, converter, comprimir, fundir, dividir ou até assinar electronicamente qualquer documento PDF, utilizando a mesma ferramenta. Tudo isto de forma extremamente fácil, simples e muito rápida.

VANTAGENS E BENEFÍCIOS DO SODA PDF

PDF são as iniciais de Portable Document Format, algo que traduzido livremente para português dá algo como Formato de Documento Portátil, e é um tipo de ficheiro que permite autonomizar documentos independentemente do programa ou do dispositivo em que foram criados. Isto permite uniformizar softwares sem criar conflitos de versões, mantendo a formatação original do documento e trancando-o a terceiros.

Com o Soda PDF este tipo de ficheiros ganha maior flexibilidade, já que passa a poder intervir sobre eles de forma instantânea e muito fácil. Aliás, esta é uma ferramenta tão intuitiva que até quem está menos habituado a este tipo de soluções digitais consegue converter ou editar um PDF em apenas dois simples passos. Além disso, o Soda PDF é totalmente compatível com todos os sistemas operativos e dispositivos, incluindo uma versão mobile para smartphone, que funciona tanto em Android como em iOS.

É, por isso, uma ferramenta indispensável a todos aqueles que trabalham online, especialmente para quem necessita de trocar informação sensível ou documentos online com outros utilizadores. Disponibiliza várias línguas, incluindo Português, e tem um atendimento ao cliente extremamente prestável e directo, tendo em conta a satisfação do utilizador em primeiro lugar. O Soda PDF é totalmente gratuito até um determinado número de utilizações diárias, oferecendo ainda um período de testes totalmente grátis e várias opções de pagamento extremamente competitivas, incluindo soluções especificas para empresas.