Jogo do bicho e apostas online como opção e entretenimento durante a pandemia

Com a pandemia pelo COVID-19 o ambiente virtual se fez mais presente em nosso dia-a-dia, e em conjunto com as novas tecnologias as pessoas puderam passar por esse período de isolamento social, trazendo diversas alternativas e opções de entretenimento.

A necessidade do distanciamento social e restrições de circulação de pessoas nas ruas, indicado pela Organização Mundial da Saúde (OMS), mudou a maneira em como nos relacionamos com o mundo digital e virtual. Cumprir com as exigências de e isolamento social tornou-se um meio de proteção para nós e também as outras pessoas.

As pessoas passaram a fazer um maior uso de plataformas online. As plataformas de streaming de filmes e seriados, como as de música continuam a registrar um número recorde de assinaturas. A parte das plataformas de streaming, o setor de apostas online tem registrado também um aumento no número de apostadores.

A avaliação da PwC Brasil mostra que o setor de e-sports, jogos e apostas foram beneficiados durante o período de isolamento. Isso se deve ao longo período em que as pessoas precisaram fazer o isolamento social.

As apostas online continuam crescendo

Os hábitos econômicos e social das pessoas sofreram alterações devido a pandemia, e abrindo as portas as casas e plataformas de apostas do exterior, que foram disponibilizadas para o público brasileiro.

As apostas em casinos físicos e esportivas são proibidas no país desde 1946. Com o avanço tecnológico e a chegada da internet e a chegada das casas de casinos e casas de apostas esportivas online sediadas em outros países alteraram este cenário.

As plataformas e sites sofrem constantes adaptações e atualizações ao longo dos anos para seguir atraindo apostadores em todo o mundo. Facilitando assim o acesso as apostas e informações aos usuários.

A Business Review, mostrou em sua pesquisa que de toda a população mundial, 26% (1,6 bilhão aproximadamente) apostam de maneira regular em algum tipo de jogo, e mostrou também que 4,2 bilhões de pessoas apostam pelo menos uma vez dentro do período de 1 ano.

Apostando nos esportes

Os estabelecimentos de apostas esportivas de forma geral, são especializadas somente em uma modalidade esportiva, dessa forma, ter conta em mais de uma casa pode se tornar um atrativo, pois aumenta as chances de obter êxito nas apostas.

A modalidade mais popular e procurada é o futebol, sendo o esporte que mais arrecada em volume de apostas e de dinheiro, mesmo com a paralisação e adiamento dos campeonatos, o futebol continuou sendo o esporte mais procurado, sendo seguido pelo Basquete, Tenis e o Hóquei no Gelo, essas modalidades chegam a arrecadas 22% do total do número de apostas do esporte.

O jogo do bicho

O jogo do bicho é um jogo de aposta de azar de origem brasileira que usa animais como seus personagens principais, sendo muito popular principalmente no estado do Rio de Janeiro.

Ao jogar no bicho online, segue-se os padrões das máquinas caça-níqueis usadas nos cassinos online, também é conhecido como jogo do bicho em vídeo. Como não é necessário a mediação de intermediários, e o contato é feito diretamente entre o apostador e a casa, as apostas se tornam mais seguras e práticas, os estabelecimentos dispões de atendimento ao cliente 24h.

Como meio de chamar a atenção dos clientes, muitos estabelecimentos oferecem o bônus de boas-vindas e pagamentos facilitado, como o pagamento por criptomoedas, PayPal e pagamentos via PIX.

As novas tecnologias em conjunto com as plataformas e sites de apostas tem contribuído de forma gigantesca para o crescimento deste mercado, rendendo bilhões de dólares e atraindo a atenção não somente de novos apostadores, bem como, de empreendedores.