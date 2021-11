Prefeitura de Penedo leva assistência social para famílias da comunidade Ponta Mofina

Atendimento descentralizado do Cadastro Único e distribuição de cestas básicas por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Habitação (SEMDSH)

Centenas de famílias de baixa renda da comunidade Ponta Mofina receberam nesta sexta-feira, 12, serviços de inclusão social da Prefeitura de Penedo, trabalho realizado por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Habitação (SEMDSH).

No posto de saúde da comunidade ribeirinha, chefes de família cadastrados em programas sociais receberam cestas básicas doadas pelo Governo de Alagoas.

No mesmo local, a SEMDSH atendeu moradores com pendências no Cadastro Único (CadUnico) e identificou pessoas com perfil para receber algum tipo de benefício.

O trabalho direcionado para famílias em situação de insegurança alimentar utiliza o banco de dados do CadUnico e do Programa Criança Alagoana para informar as beneficiárias sobre a entrega de alimentos.

Por meio do contato declarado durante o cadastramento, a pessoa é informada com antecedência sobre a distribuição das cestas básicas que abastece a dispensa com alimentos de qualidade.

O trabalho de assistência social realizado em Penedo já distribuiu cerca de 200 toneladas de alimentos, segundo o Secretário Rafael Ferreira.

“Nós já atendemos quase todos os bairros da cidade e até o final do ano iremos trabalhar nos povoados Murici, Marcação, Riacho do Pedro, Marituba do Peixe, Santa Margarida e Palmeira Alta”, informa o gestor da SEMDSH sobre a programação para a zona rural de Penedo.

Texto – Fernando Vinícius

Fotos – Deywisson Duarte