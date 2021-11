Sonhos Românticos: Como interpretar o que gestos de amor significam em sonhos?

Para quem está solteiro, sonhar que está apaixonado pode trazer sensações completamente diferentes das vividas no dia a dia, fazendo pensar sobre como seria ter alguém para compartilhar a vida.

Mas, sabendo que os sonhos são manifestações do subconsciente, segundo a teoria freudiana, sonhar com gestos de amor ou que está vivendo um romance pode significar inúmeras coisas, desde que há saudades de pessoas do passado quanto que há desejos de infância reprimidos e escondidos por trás de uma vida muito racional.

Para quem não se importa tanto com as questões psicoanalíticas dos sonhos e prefere conhecer os significados místicos, religiosos ou esotéricos, sonhar com amor e com situações que envolvem relacionamentos também pode ter diversos significados. Alguns estão listados abaixo:

Sonhar com Abraço

Segundo o site Apsique, sonhar com abraço tem relação com a personalidade do sonhador e pode sinalizar que trata-se de uma pessoa generosa.

Se a pessoa abraçada no sonho for um estranho, pode ser indício de que grandes novidades chegarão.

Se a pessoa abraçada for um inimigo, a sugestão é que haja mais cuidado para evitar intrigas.

Sonhar com Carinho

Sonhar que está fazendo carinho é apenas uma mensagem do subconsciente lembrando o quanto de ternura existe no coração do sonhador.

Sonhar com Traição

Segundo o Lapsiche, sonhar com adultério pode ser, simplesmente, uma manifestação de desejo por alguém, tanto sexual quanto afetivo (ainda que seja o desejo de ter a pessoa mais perto, em uma amizade).

Sonhar com Aliança

Publicação recente no Portal Terra indicava que os sonhos com aliança podem sinalizar casamento próximo, amor correspondido ou novos amores a caminho.

Quem dá uma aliança em sonho pode estar prestes a viver um amor não correspondido.

Sonhar com Beijo

Sonhos com beijos sinalizam desejos secretos.

Beijar alguém em um sonho significa que haverá acréscimo de afeto na vida do sonhador.

Quando no sonho há outras pessoas se beijando, pode ser sinal de amor não declarado.

Sonhar com Bigamia

Sonhar que está casando ou namorando duas pessoas pode ser interpretado como um sinal de que o relacionamento atual será reforçado, ficará ainda mais sólido e que haverá felicidade amorosa.

Sonhar com Casamento

Sonhar com casamento pode representar insatisfação com a situação atual da vida amorosa.

Sonhar com Ciúme

Sonhar que está sentindo ciúme pode ser sinal de reconciliação amorosa.

Sonhar com Discussão

Sonhar que está discutindo com alguma pessoa pode sinalizar o medo de cometer uma injustiça com alguém especial.

Se a discussão do sonho for com o par amoroso, a interpretação pode ser exatamente o oposto e representar que haverá estabilidade na vida do casal.

Significado dos Sonhos

A interpretação dos sonhos é algo tão antigo quanto a humanidade e há, até mesmo, registros bíblicos em que sonhos de faraós eram interpretados para auxiliar no entendimento das mensagens do mundo espiritual para os seres humanos.

Acreditar, ou não, é uma questão individual, relacionada à fé e à crença de cada indivíduo.

Você acredita que os sonhos podem enviar mensagens que mereçam ser interpretadas?

Redação: Bruna Bozano.