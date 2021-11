A qualidade da imagem em uma TV nunca foi tão atrativa, as Smart TVs estão em ascensão nas lojas. Motivo de desejo em todas as regiões do país, ela oportuniza a entrada de outros dispositivos similares e incríveis. Como é o caso da super TV Box, que apresenta uma série de recursos disponíveis, além da melhora na conectividade. E na imagem, obviamente.

Contudo, é preciso conhecer as vantagens e suas limitações antes de comprar o aparelho. Afinal, o investimento só vale a pena se cobrir suas expectativas. Melhor ainda se entregar muito mais de filmes, séries e programas para toda a família.

Para te ajudar a desvendar os maiores atributos desse “co-irmão” das TVs inteligentes, é bom dar uma olhadinha nas considerações da Review TV. Fique por dentro de tudo que o dispositivo tem de melhor e acompanhe comparações com outros eletrônicos do mercado.

Enfim, veja mais sobre TV Box: Tudo o que você precisa saber antes de comprar.

Então, o que é uma TV Box?

Bem, se está cansado dos canais da TV aberta e sua programação repetida: a TV Box pode te ajudar. E se não aguenta mais “passear” inúmeras vezes pelo guia da TV à cabo sem se interessar por algo: a TV Box também te ajuda nessa. Especialmente quando não há a possibilidade de adquirir uma Smart TV, que é muito mais cara.

Em contrapartida, o pequeno aparelho com design diferenciado abre caminho para escolher ótimos filmes na Netflix, Amazon Prime ou vídeos no Youtube. E tem muito mais aplicativos fenomenais para acessar pelo dispositivo, viu? Assim, você escolhe o que deseja ver, quando quiser e quantas vezes desejar.

A TV Box é plugado atrás do televisor através da entrada HDMI. Além disso, dependendo do modelo, existem outras conectividades a explorar. Como conexão por USB, entradas VGA e controles com teclado dinâmico.

É importante ressaltar a necessidade de uma boa conexão com a internet, via wi-fi ou cabo ethernet. Sem ela não é possível obter acesso aos aplicativos Android e outros. Ah, mas não fique receoso, outro grande encanto é a diferença visual provocada no display. Permitindo se beneficiar com uma imagem 4k ou HD. Vale a pena demais!

Sistema do dispositivo

Geralmente, o sistema do dispositivo é o Android. O que é excelente já que dá para mergulhar nas possibilidades do Google Play Store acessando diretamente pela TV. Claro, quando a TV Box está conectado a ela.

É bom ficar atento à velocidade da sua internet, tal qual a sua estabilidade. Pois, se houver lentidão, a mesma será refletida no andamento das telas no uso da TV Box. Mas, fique tranquilo, não é imprescindível ter uma conexão que “quase voa”, “mais veloz que o Bolt”. Apenas busque por uma velocidade que proporcione assistir seus filmes e seriados tranquilamente na sua casa.

Desta maneira, o sistema do dispositivo não atrasa cenas e gráficos, evitando situações incômodas.

Mais vantagens da TV Box

Já falamos das maravilhosas plataformas de streaming de vídeo, como Amazon, Netflix e Globoplay (que estamos falando agora). Entretanto, tem mais vantagens do que você imagina. É possível ouvir suas músicas preferidas pelo Spotify, via MP3 pelas portas de USB, e visualizar suas fotos. Pela mesma entrada ou através do espelhamento do celular.

Não se esqueça que os canais de conectividade e entradas de vídeo e mídia dependem do modelo adquirido. Por isso, procure todas as informações que o aparelho te oferece antes de fechar o negócio. Não se atente apenas ao valor, porque mesmo gastando pouco é praticável conseguir ótimos recursos.

Como escolher a TV Box ideal?

Quando pinta a necessidade de comprar um produto é porque estamos a procura de uma solução, não é? Sendo assim, é essencial enxergar o que você precisa antes de comprar a sua TV Box.

Se o seu objetivo é dispor de games, logar em apps e usufruir dos serviços de streaming, é válido comprar uma TV Box mais avantajada. Isto é, com hardware mais enérgico, mais vigoroso.

Talvez, você queira apenas capacitar uma televisão mais antiga para se conectar às plataformas de streaming. Com aquela pipoca incrível para curtir seus filmes numa boa. Logo, um simples modelo irá servir para atender esta ideia.

Porém, não deixe de questionar o vendedor quanto as funcionalidades oferecidas pelo equipamento escolhido, como se ele por exemplo instala os principais programas de IPTV. Desse modo, fica fácil saber antes de comprar como vai funcionar e se é suficiente para o que quer.

E, se você está indeciso entre a TV Box e o Chromecast, fique sabendo que o primeiro pode te presentear com muitos outros aplicativos que vão além da bolha do Google. É tudo uma questão de identificar suas preferências e como elas serão assistidas.