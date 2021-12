A história dos jogos de cassino de Las Vegas

Conhecida por ser uma das capitais mundiais dos cassinos, Las Vegas nem sempre foi esse grande centro de entretenimento que o mundo todo conhece através dos filmes e da propaganda americana. Há pouco mais de dois séculos, Las Vegas era apenas um campo repleto de grama verde. De lá para cá, muita coisa mudou a região se tornou o centro da jogatina mundial.

A Cidade do Pecado, como é conhecida pelos apostadores do mundo todo, está localizada no meio do deserto Mojave, no estado de Nevada. Quando o trem chegou na região, por volta do ano de 1905, houve um leilão das terras em volta da linha de trem, com objetivo de povoar a região. Investidores de todo o país compraram pequenos lotes no deserto sem saber ao certo o retorno grandioso que tais investimentos dariam.

O ano era 1913 quando o jogo é autorizado e a cidade de Las Vegas começa de fato a se expandir. Hotéis e casas de apostas começaram a surgir em todos os cantos e em pouco tempo a cidade se tornou o centro de entretenimento do oeste americano. Antes do cassino online, os investidores, advindos dos sindicatos dos crimes, as máfias do país, investem muito pesado e fazem verdadeiros monumentos ao jogo e à diversão.

Esses criminosos buscavam por novas formas de investimento, já que a exploração da bebida não era mais possível uma vez que o país havia autorizado o consumo legalizado de bebidas destiladas. Assim, encontraram em Las Vegas uma oportunidade de limparem o dinheiro e ganharem mais com a exploração de jogos de cassino.

O Poderoso Chefão

Quem conta muito bem essa história é o terceiro filme da trilogia de O Poderoso Chefão, de Francis Ford Coppola. No terceiro filme da série, um dos filhos do Vito Corleone, o padrinho, é mandado para Las Vegas em busca de novos investimentos. Ele acaba se associando aos políticos locais e abre um cassino, para lavar o dinheiro da família e aumentar a carteira de investimentos dos Corleone ‘s.

Trata-se de uma história de ficção, mas que tem lastro com a realidade. Ela é baseada na história de Benjamin Bugsy Siegel, um gangster que participou da organização do crime em Nova York. Bugsy era homem de confiança do famoso mafioso Lucky Luciano, inspiração para Vito Corleone, e foi enviado pelo patrão para cuidar da construção do hotel Flamingo.

Em parceria com outro mafioso da época, Meyer Lansky, Bugsy criou um hotel cassino resort de muito sucesso. Entretanto, em apenas 6 meses, Siegel foi assassinado a tiros em Beverly Hills, na Califórnia, sem tempo de usufruir dos benefícios do cassino. Jornalista alegam que o assassinato foi ordem do próprio Meye, após descobrir que Siegel estava roubando o cassino.

Com a morte do sócio, Meyer convocou novos associados do submundo do crime para ajudá-lo na direção do cassino. Em pouco tempo, o Flamingo se tornou um case de sucesso para os mafiosos que passaram a investir muito no novo modelo de negócio baseado na exploração de jogos de azar. Assim, nasceram os cassinos Thunderbird e Desert Inn, que também receberam verba dos sindicatos do crime. E até hoje, esses cassinos continuam em funcionamento.

Cassinos e poder

Com empréstimos, os sindicatos do crime financiaram a construção de diversos cassinos em Las Vegas. Os chefões exerciam um gigantesco poder político na região e mandavam nos prefeitos e dirigentes locais. Nem mesmo as diversas tentativas de políticos locais, como o próprio irmão do presidente dos Estados Unidos, Robert Kennedy, conseguiram acabar com o domínio da máfia na região.

Ao longo dos anos, a gestão dos negócios mudou de mãos, mas continuou sob o poder da máfia e do sindicato do crime. A história dos cassinos em Las Vegas se misturam com o desenrolar político da região e do país. As autoridades bem que tentaram diminuir a influência do sindicato do crime nos empréstimos aos cassinos, mas não obtiveram muito sucesso.

Na década de 1990, as autoridades americanas começaram uma série de investigações que tinham como objetivo desmembrar a máfia do jogo de azar na cidade. Foi, talvez, a última tentativa dos federais. Conseguiram formalizar uma parceria com o então líder da máfia na região, Blitzstein, que garantiu que passaria todas as informações aos federais.

Entretanto, em uma emboscada, Blitzstein foi assassinado e o plano das autoridades americanas foi por água abaixo. Um novo grupo de mafiosos, da região de Buffalo e Los Angeles, assumiram o controle dos empréstimos e agiotagem na região. Em 1999, Goodman, um famoso parceiro do crime organizado foi eleito prefeito de Las Vezes.

Goodman ocupou o cargo de prefeito por 12 anos e se esforçou para limpar o nome das máfias na cidade. Foi dele a iniciativa, inclusive, de criar o Museu da Máfia em Las Vegas. Inclusive, as histórias da máfia se tornaram fonte de renda para muitos dos ex-criminosos.

É comum encontrar guias turísticos que levam visitantes de Las Vegas a conhecer locais onde vagam os espíritos de muitos mafiosos famosos. A história imita a arte e Las Vegas é um lugar repleto de mística e história, e os cassinos fazem parte do núcleo.