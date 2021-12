As vantagens de apostar pelo smartphone na 1xbet

Olá apostador, estamos aqui para mais um artigo e, desta vez, iremos falar um pouco sobre as diversas vantagens de apostarmos pelo smartphone, as diferenças e como você pode se divertir e lucrar com um aparelho ao alcance das suas mãos.

Com o passar do tempo, o celular se tornou um elemento indispensável para as pessoas, que deixaram de enxergar o aparelho como uma simples ferramenta para se comunicar com outras pessoas para realizar as tarefas mais diversas, como trabalhar, fazer compras, acessar bancos e, também é super útil para as nossas queridas apostas.

A modernidade do mundo atual traz consigo diversas comodidades e praticidades que facilitam o nosso cotidiano e a nossa vida em geral. E podemos afirmar que usar as principais casas de apostas do mercado como a 1xbet chega a ser essencial.

Veja abaixo alguns exemplos de como os smartphones podem ser úteis em nossa missão diária de garimpar cotações de valor nas apostas esportivas e desfrutar de tudo o que este mercado tem para nos oferecer.

Mobilidade

Foi-se o tempo em que era necessário ir até uma casa de apostas física ou abrir um computador pesado e pouco funcional para termos acesso a tudo o que o mundo das apostas esportivas tem para nos oferecer.

Com um smartphone você consegue acompanhar os jogos em tempo real, acessar diferentes sites de apostas e estatísticas, fazer pesquisas simultâneas e ainda realizar apostas fora de casa.

Junto com a modernidade do Século XXI veio também a preocupação das pessoas em otimizar o seu tempo e o smartphone é uma ferramenta imprescindível para quem pensa desta forma.

A sua mobilidade torna possível que o apostador se mantenha conectado na viagem, na rua, na praça com os amigos ou naquela longa fila bancária, o que seria impossível em outros tempos.Isso combinado com a escolha de uma boa casa de apostas como a 1xbet acaba se tornando fundamental.

Além de tudo isso, você ainda pode assistir aos jogos pela tela do celular com os recursos de streaming ao vivo e ter mais facilidade entre os depósitos e saques, podendo resolver tudo sem maiores complicações e burocracias.

Acessibilidade

Em alguns sistemas operacionais os smartphones reúnem diversos recursos de adaptação que permitem ao usuário poder utilizar o celular sem precisar usar olhos ou as mãos, auxiliando pessoas com deficiência visual, auditiva ou motora.

Entre as mais úteis para um apostador estão as notificações de som, amplificadores de som, talkback e teclado em braille, melhorias de visibilidade como mudanças de temas e contrastes das cores, além da opção de poder ampliar a tela com maior facilidade, melhorando a experiência do usuário, tornando-a cada vez mais acessível às suas demandas individuais.

A maioria dessas funções podem ser encontradas nas configurações do aparelho e ainda existem diversos aplicativos disponíveis para complementar os recursos já citados.

De olho em todas essas novidades, as principais casas de apostas não fazem feio e já oferecem versões de seus sites completamente adaptadas.

Dessa forma, para apostar basta acessar o site diretamente do navegador ou baixar o aplicativo que pode ser instalado no celular.

Bônus especiais da 1xbet

Praticamente todas as casas de apostas oferecem algum bônus de boas-vindas que consiste em adicionar saldo ou dar uma aposta grátis ao usuário que faça o seu primeiro depósito nela.

Mas você sabia que várias casas também oferecem bônus especiais para os clientes que utilizam um smartphone?

Pois é! Há bônus de todos os tipos para quem aposta exclusivamente através do seu telefone móvel, sejam eles em freebets ou um saldo extra por depósito ou por aposta. Por exemplo, a 1xbet uma das principais casas de apostas do mercado oferece no momento um bônus exclusivo de 1.200 reais.

É sempre bom ficar atento às promoções disponíveis para aproveitá-las da melhor maneira possível.

Aplicativos de apostas

Além de poder acessar um site de apostas através de seu navegador, também é possível baixar aplicativos exclusivos de forma simples e rápida, com apenas alguns cliques em seu aparelho móvel.

Para baixar o aplicativo do site de apostas escolhido, você pode encontrá-lo na App Store, em caso de aparelho da Apple, ou na Google Play, para Androids. A 1xbet tem app próprio para Desktop, para Android e também IOS.

Entre as principais vantagens de se utilizar um aplicativo de apostas estão as opções de ativar notificações para seus jogos preferidos, o tempo de carregamento mais rápido do que no navegador, um design bem mais simples do que o que estamos acostumados a ver em desktops, além da praticidade de realizar o login através de sua impressão digital, sem a necessidade de digitar senhas ou e-mail cadastrado.

Tipos de aplicativos

Entre os tipos de aplicativos mais comuns estão os aplicativos nativos, que são desenvolvidos para um sistema operacional específico (iOS ou Android) e, por serem programados dessa forma também são mais rápidos que os demais, utilizando funcionalidades do próprio dispositivo, como GPS e notificações push para proporcionar ao usuário uma experiência ainda mais abrangente, inclusive offline.

Os “react natives” também são muito utilizados tanto para iOS quanto para Android usando apenas a linguagem em JavaScript e tem como principal diferença o fato de ter um código convertido para a linguagem nativa do sistema operacional, sendo mais fácil de ser desenvolvido, porém, com uma performance ligeiramente inferior aos aplicativos nativos.

E a terceira opção são os aplicativos híbridos, que também são conhecidos por serem uma junção de nativo com web app, que são os sites desenvolvidos exclusivamente para a versão mobile, podendo ser baixados para o celular ao mesmo tempo em que podem ser acessados através de uma página na web.

Sistemas operacionais

A exemplo dos computadores, que precisam de um sistema operacional para funcionar, como Windows, Linux entre outros, os smartphones possuem softwares semelhantes que auxiliam todos os aplicativos e funções disponíveis no aparelho.

Atualmente os mais populares são Android e iOS, onde o primeiro é utilizado em diversos celulares, enquanto o segundo é exclusivo da Apple.

Os sistemas operacionais são o que tornam um celular em “smart”. Entre as principais vantagens estão os processadores mais rápidos, maior quantidade de memória, além de combinarem funções já conhecidas em computadores e estão presentes também em tablets, TVs e outros aparelhos inteligentes.

Toda essa tecnologia pode tornar a experiência do apostador mais intuitiva e ágil possível, melhorando também a capacidade de tomar decisões difíceis durante uma operação de trade, uma aposta pré-jogo na 1xbet, sabendo que o tempo é o nosso bem mais precioso em tempos atuais.