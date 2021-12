Na contramão das NFTs, veja 5 objetos físicos legais de colecionar

Falamos muito ultimamente em NFTs (non-fungible tokens), objetos “virtuais” que possuem colecionadores e valem cada vez mais dinheiro. Por incrível que pareça, essa é uma evolução do antigo hábito humano de colecionar, mas agora sem uma existência física.

Quem ainda não entende a graça em colecionar objetos que nem sequer existem no mundo real, porém, não tem com o que se preocupar: ainda existem muitas possíveis coleções que estão disponíveis para todos os gostos, bolsos e idades.

Talvez você já faça alguma coleção e queira expandi-la, talvez apenas busque ideias de objetos legais para ter em casa. De toda forma, fizemos uma lista com cinco opções de itens que podem ocupar suas prateleiras no futuro!

1. DVDs e BluRays

Não precisa ser cinéfilo para ter uma coleção de DVDs e BluRays. As edições especiais de filmes, séries, shows e até conquistas dos times de futebol são marcantes e podem valer a pena mesmo em época de plataformas de streaming.

Os editores do portal BluRay Hunt, voltado para colecionadores desses objetos, citam que edições com materiais especiais em vídeo, como cenas cortadas e making-off, e brindes como cards e pôsteres são as mais valorizadas.

2. Livros

Da mesma maneira que os DVDs e BluRays, já é possível ler clássicos da literatura e outros materiais importantes sem ter as versões físicas. Os livros em papel, porém, ainda são considerados insubstituíveis por muitas pessoas.

Uma coleção de livros não apenas te ajuda a ter em mãos sempre algo para ocupar o tempo e agregar conhecimento, como também é ótima para a decoração da casa. É um dos hobbies mais legais que se pode possuir!

3. Selos

Colecionar selos é um antigo hábito que ainda tem seus adeptos de várias idades. A quantidade de tipos desses pequenos objetos é quase infinita e, até mesmo por isso, alguns são raríssimos e incrivelmente valiosos.

É preciso muita dedicação para ter uma boa coleção de selos, mas o tempo pode fazer com que você tenha exemplares que gerem um verdadeiro e absoluto orgulho ao lembrar de como os conseguiu!

4. Cervejas e vinhos

O prazer de beber é um dos mais intensos que temos. Para muitas pessoas, o consumo excessivo gera grandes problemas. Por que não, então, ter melhores bebidas, mas consumi-las com parcimônia?

Colecionar garrafas de cerveja e de vinho nos permite ter os melhores rótulos à disposição e faz com que possamos bebê-los sempre que houver vontade – só que sem exagero! Não é nem preciso comprar rótulos importados, já que o próprio Nordeste possui ótimas vinícolas e cervejarias.

5. Brinquedos antigos

Relembrar a infância sempre nos traz felicidade. Os ótimos momentos que passamos com nossos brinquedos podem também se tornar uma coleção, sendo um hobby que faz da vida adulta mais alegre.

Colecionar brinquedos antigos nos permite ter contato com infâncias que aconteceram em outras épocas e ter conosco objetos que deram alegria a pessoas que nem sequer conhecemos. É um universo muito mais real e divertido do que o das NFTs!