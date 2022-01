Os Melhores Shaders para Minecraft em 2022

Minecraft Shaders ou Shader Packs para Minecraft são mods que aprimoram os visuais gerais do Minecraft, como iluminação, detalhes do ambiente, texturas e mapas do jogo, tornando-o mais interativo aos olhos do jogador. A maioria dos shader packs deram ao jogo um design renovado que dá uma nova dimensão ao jogo, e com o poder da próxima geração de CPU e placas de vídeo, a experiência geral de jogo será mais agradável para jogadores e fãs de Minecraft.

Existem diferentes tipos de Shaders para Minecraft, cada um pode ter seu tipo de especificações dependendo dos poder de hardware do seu pc, porque alguns Shaders não pode ser totalmente ativada devido a algumas limitações de software, por isso é importante ter um PC gamer capaz de atingir os requisitos desejados para o shader.

Instalando os Shaders do Minecraft:

Instalar os melhores shaders do Minecraft não é diferente de instalar mods em outros jogos.

Etapa: Para instalar, o usuário precisará do Optifine, que ajudará nos gráficos e no desempenho, como uma contagem de FPS mais suave sem qualquer lag durante o jogo.

Etapa: Instalar o Optfine é bastante simples. O usuário só precisa fazer o download na página de download oficial e clicar na versão que é ideal para o seu Minecraft, geralmente 1.17 e 1.18. Clique em instalar e aguarde a barra de progresso terminar sua tarefa.

Etapa: Obter os Shaders é bastante simples, basta acessar o MinecraftShader.com, site onde você pode selecionar diferentes tipos de Shaders para o Minecraft e, em seguida, escolher e clicar nos shaders de sua preferência.

Etapa: Após o download, a pasta Shaders deve ser aberta. Isso pode ser feito em Opções -> Configurações de vídeo -> Shaders. Os pacotes baixados devem ser colocados na pasta “shaders”.

Melhores Minecraft Shaders em 2022:

Sonic Ether’s Unbelievable Shaders – é considerado o padrão ouro de todos os Minecraft Shaders devido à sensação de realismo que dá ao usuário, tornando o jogo o mais realista possível, mantendo o usuário conectado durante todo o jogo. Devido aos visuais aprimorados também são considerados um fardo para jogos de PC de gama baixa e média porque realmente precisa de muita renderização e poder de pós-processamento da CPU e placas de vídeo, tornando-se uma carga de trabalho intensa para PC.

Sildur’s Shaders – é o shader mais bem avaliado porque oferece mais equilíbrio e personalização no design visual, tornando-o mais adequado para jogos de pc de médio porte. O shader se concentra em aumentar a luz e os reflexos, tornando-o mais natural, e não precisa de muito pós-processamento e poder de renderização da CPU e das placas gráficas.

Lagless Shaders Mod – é construído para desempenho e pode aumentar o FPS durante o jogo. Muitos usuários preferem esse sombreador porque dá a eles uma vantagem durante os modos multijogador, e os jogadores que não se importam muito com o visual geral do jogo tornam esse sombreador perfeito para usuários competitivos.