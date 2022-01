Pré-Vestibular social da UERJ recebe inscrições até 11 de fevereiro

As inscrições para o cursinho pré-vestibular social da UERJ (Universidade do Estado do Rio de Janeiro), do Sintuperj, estão abertas. De acordo com o edital, os interessados em ingressar nas turmas de 2022 devem realizar a inscrição até o dia 11 de fevereiro.

Inicialmente, o cursinho receberia as inscrições presencialmente, na UERJ. No entanto, devido à alta no número de casos da covid-19 e de Influenza, a UERJ suspendeu as atividades presenciais até 31 de janeiro. Desse modo, as inscrições serão recebidas por e-mail.

Os candidatos deve se cadastrar enviando os documentos através do seguinte endereço de e-mail: sintuperjpre@gmail.com. As inscrições são abertas para a comunidade interna da UERJ e também para a comunidade externa.

De acordo com o edital, caso o número de inscritos seja maior que a quantidade de vagas disponíveis, a seleção será feita por meio de sorteio, com prioridade para a comunidade interna na distribuição das vagas.

Ainda conforme o edital, a oferta do cursinho pré-vestibular social é 200 vagas, sendo 100 vagas para as turmas do turno da tarde, das 14 às 17h, e outras 100 vagas para o turno da noite, das 18 às 21h.

Segundo o Sintuperj, as atividades serão presenciais, seguindo o calendário e as orientações de medidas sanitárias definidas pela UERJ. No entanto, há a possibilidade de transferência das aulas para o sistema remoto de ensino devido à pandemia da covid-19.

Confira mais informações sobre o cursinho pré-vestibular no site do Sintuperj.

