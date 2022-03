Em Belo Horizonte, prazo para solicitação de Auxílio termina nesta quinta

Termina oficialmente nesta quinta-feira (31) o prazo para que os cidadãos da cidade de Belo Horizonte solicitem o Auxílio Municipal. A Prefeitura da capital mineira alerta que o não cumprimento desse prazo não será compensado depois. Além disso, eles dizem também que não existirão mais prorrogações.

O projeto em questão atende pessoas que estão em situação de pobreza, extrema-pobreza, além de outros níveis de vulnerabilidade social. Os cidadãos mineiros que já realizaram o cadastramento, não precisam mais se preocupar com novos pedidos. As solicitações deles já está em processo de análise de informações.

Quem se encaixa nas situações descritas acima pode acessar o site oficial do programa Auxílio Belo Horizonte. De acordo com a Prefeitura local, não há a necessidade de sair de casa para realizar o processo. Tudo pode ser feito de maneira remota. No site, basta informar o número do CPF e o primeiro nome do responsável pelo cadastro.

Logo depois, o cidadão precisa conferir se os seus dados pessoais estão corretos. Se sim, então basta aceitar os termos de adesão do benefício e realizar a solicitação. A Prefeitura afirma que em caso de erros nas informações, o responsável poderá corrigir os dados nos dias seguintes. Mas a solicitação precisa ser feita até hoje.

Vale lembrar que não importa o momento em que o cidadão faça a solicitação. Mesmo que ele tenha deixado para solicitar o benefício nesta última data, ele poderá receber o projeto completo. Isso considerando que a Prefeitura de Belo Horizonte aceite a solicitação e decida incluir o cidadão na folha de pagamentos do programa.

Números do Auxílio

Ainda de acordo com a Prefeitura da cidade de Belo Horizonte, pouco mais de 200 mil famílias já fizeram a solicitação para receber o benefício. Por outro lado, 85 mil famílias que estão aptas ao recebimento, ainda não solicitaram nada.

Segundo membros da Prefeitura, provavelmente isso não quer dizer que essas famílias que ainda não enviaram as solicitações não precisam do benefício. Há uma chance de que elas não saibam que têm o direito.

Nas últimas semanas, a Prefeitura da capital mineira intensificou a publicidade em torno do projeto para que mais pessoas solicitassem o benefício. No entanto, o número de indivíduos que ainda não fizeram o procedimento ainda é alto.

Belo Horizonte

De acordo com a prefeitura de Belo Horizonte, os pagamentos deste benefício acontecem sempre em seis parcelas. Os valores das liberações variam de acordo com as condições sociais de cada beneficiário.

Quem não é de Belo Horizonte não pode solicitar os pagamentos deste benefício. Para os usuários que não moram na cidade, a principal dica é tentar entrar em contato com a Prefeitura da sua cidade ou mesmo o Governo do seu estado.

Várias unidades da federação pagam benefícios e auxílios para a população carente. Em um nível federal, o Planalto segue com os pagamentos do Auxílio Brasil e do vale-gás nacional para pouco mais de 18 milhões de pessoas.