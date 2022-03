UPF divulga datas e obras literárias do Vestibular de Inverno 2022

A Universidade de Passo Fundo (UPF) divulgou as datas e a lista de obras literárias obrigatórias do Vestibular de Inverno 2022. De acordo com o cronograma informado, a aplicação das provas está marcada para o dia 25 de junho.

Os interessados em participar do processo seletivo poderão realizar as inscrições no período de 18 de maio a 21 de junho, por meio do site de ingresso da UPF.

De acordo com a universidade, a seleção será feita através da aplicação de provas presenciais e remotas e do aproveitamento das notas da prova de redação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). A UPF vai aceitar as notas das edições do exame de 2010 a 2021. Já a aplicação das provas contínuas, no formato remoto, será feita a partir do dia 18 de maio.

Conforme o cronograma, as provas presenciais, para os candidatos ao curso de Medicina, serão aplicadas no dia 25 de junho, no Campus I da UPF. No entanto, os candidatos poderão optar pelo aproveitamento da média do Enem de 2020 e 2021.

Obras literárias

Segundo informado pela UPF, as obras literárias obrigatórias para os candidatos ao curso de Medicina que optarem por realizar a prova presencial serão: “Dom Casmurro”, de Machado de Assis; “Pauliceia Desvairada”, de Mário de Andrade; “Vozes guardadas”, de Elisa Lucinda; “Olhos d’Água”, de Conceição Evaristo; “A ocupação”, de Julián Fuks; e “Os tambores silenciosos”, de Josué Guimarães.

Confira mais detalhes sobre o Vestibular de Inverno 2022 no site da UPF.

