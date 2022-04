Não saquei o “dinheiro esquecido”, e agora? Veja o que acontece

Muitos brasileiros ficaram entusiasmados com as liberações do programa Valores a Receber do Banco Central (BC). O prazo para consultar e resgatar os valores da primeira rodada foi encerrado no último sábado (16). Diante disso, muitos cidadãos se questionam sobre o que acontece com as quantias que não foram resgatadas.

O que acontece com os valores esquecidos não sacados?

Segundo as informações do Banco Central, nada será acometido aos valores, ou seja, permanecerão onde estão. O sistema da instituição financeira serviu apenas para mostrar aos cidadãos que poderiam ter quantias esquecidas nos demais bancos. Todavia, a sua retirada não é obrigatória.

Novas consultas

O Sistema Valores a Receber já está recebendo atualizações para realizar uma nova rodada de consultas e saques, só que agora de quantias com origens diferentes. Desta forma, os brasileiros poderão realizar a operação novamente, mesmo que tenha sido contemplado na primeira etapa.

“O sistema contará com informações novas repassadas pelas instituições financeiras. Ou seja, mesmo quem já resgatou seus recursos e quem não tinha valores a receber na primeira etapa deve consultar novamente o sistema, pois os dados serão atualizados e pode haver recurso novo”, diz em nota o BC.

A previsão é que o novo lote comece no dia 2 de maio e a nova consulta não demandará um agendamento para que o dinheiro seja sacado. A nova metodologia facilitará o procedimento aos cidadãos interessados.

Cuidado com os golpes

Com o anúncio da novidade, criminosos já aproveitaram para fazer vítimas. Por esse motivo, o cidadão deve estar ciente de todos os passos necessários para realizar a consulta e sacar os valores, inclusive, observando atentamente os canais em que as operações estão sendo efetuadas.

O interessado pode acessar o site oficial do sistema do Banco Central para realizar suas consultas. Além disso, é importante informar que não convém clicar em links encaminhados informalmente pelo WhatsApp, SMS ou e-mail, por exemplo. Por fim, não forneça dados pessoais ou senhas para ter o dinheiro liberado.