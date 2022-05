8 métodos para adicionar e criar hiperlink em documento PDF (2022)

Você tem um PDF que precisa de um link clicável? Em um documento PDF, veja como fazer um hiperlink. Arquivos PDF são uma visão comum hoje em dia e são altamente flexíveis e podem ser visualizados e editados em uma ampla variedade de dispositivos. No entanto, às vezes é necessário adicionar um hiperlink interno ou externo a um arquivo PDF para enriquecê-lo. Então, veja como você pode adicionar ou criar um hiperlink em um documento PDF.

Como adicionar um hiperlink a um documento PDF

Ao adicionar hiperlinks a PDFs, você pode tornar o conteúdo clicável. Os recursos vinculados permitem que o público leia mais conteúdo que não é abordado em um documento. Muitas vezes é necessário adicionar hiperlinks a documentos PDF.

As pessoas vinculam PDFs por vários motivos. Assim, adicionar hiperlinks a PDFs é uma solicitação comum quando as pessoas consideram adicionar mais conteúdo a PDFs.

Portanto, vamos primeiro adicionar hiperlinks a arquivos PDF.

Adicione hiperlink a um PDF usando o MS Word.

Com a versão mais recente do Word, os hiperlinks em PDF podem ser facilmente criados a partir do Word. Siga esses passos.

1. Inicie o Microsoft Word em seu computador. Arraste e solte o PDF que você deseja vincular nele.

2. Escolha a frase ou sentença à qual deseja adicionar um hiperlink.

3. Clique em “Inserir.” Selecione “Links.” Clique em “Hiperlink”

4. A próxima etapa é inserir a URL que você deseja usar como hiperlink. Em seguida, salve suas alterações e exporte o documento como PDF.

Crie um hiperlink para um PDF usando o Google Docs.

O Google Docs é uma ferramenta online para edição de documentos. Você pode acessá-lo diretamente do seu navegador da web.

Aqui estão as etapas para criar facilmente um hiperlink em um documento PDF.

1. Você pode começar a escrever o conteúdo do seu arquivo PDF no Google Docs assim que abrir o documento do Word.

2. Em seguida, realce a palavra ou frase que você deseja vincular.

3. Clique no botão “Inserir” ícone. Agora você pode adicionar um hiperlink à URL que precisa adicionar. Clique em “OK” uma vez que você fez isso.

4. Ao final, converta o arquivo para PDF. Clique em “Arquivo.” Selecione “Baixar como” e escolha “Documento PDF.” Isso restaurará o conteúdo para PDF.

Adicione hiperlink a um PDF usando o Adobe Acrobat.

Os arquivos PDF podem ser editados e gerenciados facilmente com a série Adobe Acrobat. Dentro do programa, você pode editar todas as partes do PDF.

Aqui estão as etapas que você precisa seguir para inserir hiperlinks em um arquivo PDF após instalar o Adobe Acrobat em seu computador Windows ou Mac

1. Inicie o Adobe Acrobat DC e abra o PDF.

2. Clique em Ferramentas. Escolha Editar PDF. Selecione Vincular. Então escolha “Adicionar/editar link da web.” Arraste o hiperlink para onde você quiser.

3. Salve o documento. O hiperlink aparecerá no PDF.

Criar Hiperlink para um PDF usando Wondershare PDFelement

PDFelement by Wondershare é um editor de PDF moderno. Os usuários podem facilmente criar, editar, converter e assinar documentos PDF com o Wondershare PDFelement no Windows e Mac.

Vários documentos podem ser processados ​​simultaneamente. Além disso, ele suporta um poderoso mecanismo de OCR, que aumenta ainda mais a taxa de reconhecimento de texto.

1. PDFelement da Wondershare é um aplicativo de desktop. O software deve ser baixado e instalado de seu site.

2. Inicie o software após a instalação. Depois disso, clique no botão “Abrir arquivo” na página inicial para abrir o documento PDF.

Além disso, o Wondershare PDFelement também suporta arrastar e soltar arquivos.

3. Selecione “Editar,” e clicando em “Link”, você pode adicionar um hiperlink ao texto em seu PDF. Você também pode personalizar a aparência e a ação dos links nesta página.

Depois que o hiperlink for adicionado ao arquivo PDF, clique em “Definir link” para concluir o processo.

4. Você pode salvar o documento PDF diretamente clicando em “Arquivo” > “Salve ” depois de adicionar um hiperlink ao PDF.

Alternativamente, se você deseja editar o PDF, você pode alterar qualquer elemento no documento.

Crie um hiperlink para um PDF usando o Cisdem.

O PDF Converter da Cisdem tem um excelente desempenho na conversão de PDFs com precisão e rapidez.

Você pode converter PDFs nativos e digitalizados em dez formatos diferentes usando este software de OCR de PDF para Mac.

Ele também converterá formatos de documentos populares em arquivos PDF editáveis. O programa suporta conversão em lote. Ele também suporta mais de 200 idiomas.

Este programa permite converter PDFs em Word e adicionar hiperlinks. Até mesmo arquivos PDF podem ser colocados de volta no programa para reduzir o tamanho, senhas adicionadas, etc.

1. Você precisará instalar o Cisdem PDF Converter OCR no seu Mac.

2. Arraste os arquivos PDF para a janela Converter do Cisdem.

3. Selecione o intervalo de páginas. Em seguida, selecione Docx. Você precisa habilitar o OCR para converter PDFs digitalizados.

4. Clique em Converter para salvar o PDF como um documento do Word.

Adicione hiperlinks ou edite o documento conforme necessário. Exporte o registro como um PDF.

Adicionar hiperlink a um PDF usando Sejda.

Com o Sejda, os usuários podem mesclar, converter, dividir, criptografar e realizar outras tarefas em arquivos PDF de maneira fácil, agradável e produtiva.

Os arquivos PDF também podem ser convertidos em Word, Excel e imagens. Também é possível mesclar vários arquivos PDF. Você também pode converter arquivos em lote com ele.

Siga os passos para fazê-lo:

1. Acesse o site da Sejda. Selecione “Todas as ferramentas.” Em seguida, clique em “Editar“.

2. Clique em “Carregar arquivo PDF.” Escolha os arquivos do seu computador. Também é possível fazer upload de arquivos PDF do Dropbox ou Google Drive.

3. Selecione uma área na página para vincular clicando no botão “Link” botão. Insira o link do URL na caixa de texto.

4. Clique no botão “Aplicar mudanças” para baixar o arquivo PDF. Enquanto isso, o PDF nesta página pode ser editado, impresso e mesclado.

Insira o hiperlink para um PDF usando o PDF Converter PRO.

Você deve experimentar o PDF Converter PRO para conversão de PDF para Word do Windows se precisar inserir hiperlinks.

Ele pode criar PDFs a partir de uma variedade de tipos de documentos. Ele também pode converter PDFs para Word.

Siga os passos abaixo:

1. Obtenha o Icecream PDF Converter PRO para Windows e instale-o.

2. Para converter arquivos PDF, arraste-os e solte-os na interface Do PDF.

3. Selecione Doc como formato de saída.

4. Salve o PDF como Word primeiro clicando em Converter.

5. Em seguida, abra o arquivo do Word, adicione hiperlinks ou edite o documento conforme necessário.

Em seguida, selecione Arquivo. Exporte ou salve como PDF.

Insira um hiperlink para um PDF usando o PDFescape.

Você pode ler e criar formulários PDF com o PDFescape. É um leitor de PDF online. Você pode editar documentos e formulários PDF online com o PDFescape.

Funciona com Internet Explorer, Firefox, Safari, Chrome e outros navegadores populares.

Siga os passos abaixo:

1. Clique em “Carregar PDF para PDFescape” para carregar seu arquivo PDF. Você também pode colar o link de URL do arquivo PDF da web.

2. Você pode adicionar um hiperlink ao texto selecionando o “Link” e arrastando uma caixa para ele. Cole o link que deseja adicionar. Então clique “OK.”

3. Na barra de ferramentas lateral, clique em “Salve e baixe.” Seu computador fará o download do PDF com o hiperlink depois que o PDF for salvo e baixado.

Palavras finais

Isso é tudo sobre como adicionar/criar um hiperlink para um documento PDFt. Listamos muitos métodos com os quais você pode adicionar um hiperlink em um PDF. Então, escolha o que você acha que será o mais fácil para você.

