Aposta do tênis brasileiro: conheça Bia Haddad Maia, atleta que venceu a 3ª do mundo

52ª no ranking mundial, brasileira acumula vitórias sobre atletas do top 5 mundial, títulos em simples e duplas, superação, e mostra que veio para se consolidar no tênis

E quando falamos em tênis, principalmente no feminino, não podemos deixar de citar uma das maiores promessas do Brasil, Beatriz Haddad Maia, ou simplesmente Bia Haddad, jovem tenista que vem dando o que falar com as suas atuações.

A trajetória de Bia Haddad

Bia Haddad Maia nasceu em São Paulo no dia 30 de maio de 1996, portanto, tem 25 anos. Ela é uma tenista profissional, acumulando ótimas atuações e conquistas desde quando atuava na categoria juvenil.

O começo da carreira foi bem cedo, aos 5 anos. Em 2012, aos 15 anos, atingiu a 15ª posição no circuito juvenil da ITF, a Federação Internacional de Tênis. No mesmo ano, mas com 16 completos, chegou a 598ª posição na classificação da WTA, a Associação de Tênis Feminino.

Como juvenil, Bia Haddad Maia somou 64 vitórias e 41 derrotas em duelos simples, acumulando títulos na categoria individual e também em duplas. As boas atuações renderam convocações para integrar a equipe brasileira na Fed Cup.

Sempre mantendo o bom nível e passando por superações com algumas lesões, Bia seguiu a todo vapor, entrando forte no tênis profissional. Em 2019, teve a sua maior vitória até então, passando por Sloane Stephens, americana número 4 do mundo no momento.

Porém, no mesmo ano a brasileira acabou testando positivo para anabolizantes, ficando afastada das quadras por um período. Retornando, voltou a trilhar o caminho das glórias, e em 2021, em Indian Wells, passou por Karolina Pliskova, da República Tcheca, então terceira melhor atleta do mundo.

Mantendo o alto nível, Bia voltou a atingir a marca de vencer uma terceira melhor do mundo em 2022, passando pela grega Maria Sakkari, em duelo na segunda fase do WTA 1000 de Miami, nos Estados Unidos.

Dessa forma, acumulando ótimas atuações e vitórias interessantes, Bia Haddad Maia está na 52ª posição no ranking mundial, sendo uma das maiores promessas do Brasileiras no esporte com apenas 25 anos e muito para mostrar ao público.

Títulos de Bia Haddad Maia

Confira uma lista completa com todos os títulos da tenista brasileira Bia Haddad Maia até o momento.

ITF Simples

Goiânia, Brasil: 2011

Ribeirão Preto, Brasil: 2012

Ribeirão Preto, Brasil: 2013

Antália, Turquia: 2013

Scottsdale, EUA: 2016

Waco, EUA: 2016

Clare, Austrália: 2017

Canha de Mar, França: 2017

Montemor-o-Novo, Portugal: 2020

Santarém, Portugal: 2020

Porto, Portugal: 2020

Funchal, Portugal: 2020

ITF Duplas

Mogi das Cruzes, Brasil: 2010

São Paulo, Brasil: 2011

Goiânia, Brasil: 2011

Alkmaar, Holanda: 2014

Grado, Itália: 2015

Guarujá, Brasil: 2016

Clare, Austrália: 2017

Ilkley, Reino Unido: 2019

Figueira da Foz, Portugal: 2020

WTA Duplas