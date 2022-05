Cadastur bate novo recorde e alcança os 140 mil registros no país, informa o Ministério do Turismo através de recente divulgação oficial, saiba mais sobre o Cadastro de Prestadores de Serviços Turísticos do Ministério do Turismo.

Cadastur: Cadastro de Prestadores de Serviços Turísticos do Ministério do Turismo

O Brasil avança cada dia mais na regularização de serviços turísticos no país. O número de solicitações para inclusão no sistema do Ministério do Turismo também aumentou em 2022, destaca o Ministério do Turismo.

O Cadastro de Prestadores de Serviços Turísticos do Ministério do Turismo, o Cadastur, atingiu a marca de 140.973 estabelecimentos e guias de turismo registrados. Apenas nos primeiros quatro meses deste ano foram 4.419 novos cadastros, informa o próprio Ministério do Turismo através de divulgação oficial.

Crescimento em 2022

Conforme informações do Ministério do Turismo, as solicitações de novos registros no Cadastur também vêm crescendo em 2022 e já superaram os números de 2019, anteriores à pandemia.

O levantamento do Ministério do Turismo aponta ainda que o número de organizadores de eventos regularizados aumentou 36% desde o início da pandemia, em 2020, o que reflete a recuperação do turismo no país.

Conforme informações oficiais do Ministério do Turismo, as atividades com maior número de cadastros são agências de turismo (34.592), guias de turismo (27.759), meios de hospedagem (16.246), transportadoras turísticas (14.068) e organizadoras de eventos (8.760).

Cadastro

O registro no Cadastur é obrigatório para guias de turismo, acampamentos turísticos, organizadoras de eventos, parques temáticos e transportadoras turísticas.

Diversas atividades são abrangidas no cadastro

Conforme informações oficiais do Ministério do Turismo, também podem se cadastrar, mas de maneira opcional, as seguintes atividades: casas de espetáculo, centros de convenções, empreendimentos de entretenimento e lazer e parques aquáticos, empreendimentos de apoio ao turismo náutico ou à pesca desportiva, locadoras de veículos para turistas, prestadoras de serviços de infraestrutura para eventos, prestadoras especializadas em segmentos turísticos e restaurantes, cafeterias, bares e similares.

Vantagens

Além de ser uma importante fonte de consulta para turistas, o Cadastur também garante diversas vantagens e oportunidades aos cadastrados. Entre elas, acesso a financiamentos; oportunidades de qualificação exclusivas; apoio em eventos, feiras e ações do Ministério do Turismo; incentivo à participação em programas e projetos do governo federal e visibilidade nos sites do MTur e do Cadastur.

Selo: “Turismo Responsável, Limpo e Seguro”

Um dos programas exclusivos para prestadores regulares no Cadastur é o Selo “Turismo Responsável, Limpo e Seguro”, que já conta com a adesão de mais de 31 mil estabelecimentos e guias de turismo de todo o país.

Certamente, essa ação do Ministério do Turismo é de grande valia para a retomada econômica através do turismo nacional. Visite o site oficial do Ministério do Turismo e saiba como se cadastrar.