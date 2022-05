Cederj libera resultado do Vestibular 2022/2 via Enem nesta terça (24)

O Consórcio Cederj, coordenado pela Fundação Cecierj (Fundação Centro de Ciências e Educação Superior a Distância do Estado do Rio de Janeiro), publicou nesta terça-feira, dia 24 de maio, o resultado do Vestibular 2022/2 via notas do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio).

Desse modo, os candidatos já podem conferir a lista de aprovados por meio do site da Fundação Cecierj. Puderam participar desta modalidade de seleção do Vestibular 2022/2 os estudantes que fizeram alguma das edições do Enem de 2018 a 2021.

Vestibular tradicional

Os inscritos que optaram por realizar o vestibular tradicional farão as provas no dia 12 de junho. De acordo com o cronograma, os candidatos poderão consultar os locais de prova no cartão de confirmação de inscrição entre os dias 6 e 10 de junho.

A avaliação contará com 45 questões objetivas de Língua Portuguesa e Literatura Brasileira, Língua Estrangeira (Espanhol ou Inglês), Biologia, Física, Matemática, Química, Geografia e História. Além disso, os candidatos farão também uma redação.

Vagas e resultados

Conforme o edital, a oferta do Vestibular Cederj 2022/2 é de 7.574 vagas em 16 cursos de graduação. As vagas são para cursos da modalidade semipresencial totalmente gratuitos nas seguintes instituições de ensino superior: Cefet/RJ, Uenf, UERJ, UFRJ, UFF, UFRRJ e UniRio. A divulgação dos resultados preliminares está prevista para o dia 16 de junho para a modalidade de ingresso via provas presenciais. Já o resultado final do processo seletivo será publicado no dia 6 de julho. Veja mais informações no site do Cederj.