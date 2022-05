Para se ter uma rotina mais produtiva é necessário ter uma visão crítica sobre a sua forma de atuar nos dias atuais. Se você tem percebido que a sua produtividade caiu, tente encontrar os motivos pelos quais isso aconteceu.

Será que você está perdendo o foco? Será que consegue estabelecer boas prioridades? Ou ainda, será que as distrações estão ganhando muito espaço no seu dia? Pense sobre isso.

Além disso, considere colocar em prática algumas análises e considerações que elencamos no decorrer deste artigo. Acompanhe!

Como ter uma rotina mais produtiva?

Existem diversas ações que podem lhe ajudar a ter uma rotina mais produtiva. Algumas são mais simples de serem implementadas, enquanto outras exigem uma maior dedicação e foco.

Abaixo listamos considerações que partem dos dois pressupostos. Analise quais delas podem ser implementadas na sua rotina de uma maneira eficiente:

1. Analise a sua rotina atual: Como você investe o seu tempo?

O primeiro ponto que deve ser posto sobre a mesa é com relação a sua rotina atual: como tem sido o seu dia a dia de trabalho/estudo? Como você tem investido o seu tempo? Você sente que gasta muito tempo com o quê? Quando?

Pensar sobre isso pode lhe ajudar a encontrar aquelas atividades que estão atrapalhando os seus resultados e talvez você nem tenha se dado conta ainda. Verifique como você se dedica às suas obrigações e enxergue, de forma crítica, o que está bom e ruim.

A partir disso, coloque em prática algumas ações que possam minimizar a parte “ruim” e intensificar a parte “boa”.

2. Entenda que trabalhar “demais” não é ser produtivo

Crie a consciência de que trabalhar demais não é a mesma coisa que ser produtivo. Na realidade, ser produtivo é conseguir concluir todas as suas tarefas dentro de um tempo hábil, sem a necessidade de ter que trabalhar muito mais horas para “dar conta de tudo”.

Pare de romantizar o excesso de carga de trabalho e entenda que todo mundo tem limites e necessita de momentos de descanso.

3. Saiba analisar as suas prioridades

As suas prioridades também precisam ser bem analisadas e elencadas. Se você não sabe o que fazer primeiro, segundo e terceiro, como poderá organizar a sua rotina de uma forma consistente? Impossível, não é mesmo?

Então comece a avaliar quais tarefas são prioridades nos seus dias, e quais outras podem ser concluídas mais tarde. Isso lhe ajudará a ter uma rotina mais produtiva.

4. Entenda quais são os gatilhos da distração e evite-os

Saiba quais são os principais gatilhos por trás dos seus momentos de distração. O cafezinho faz você procrastinar muito? As redes sociais tiram o seu foco? A conversa com os colegas tem roubado a sua atenção? Então evite que esses momentos aconteçam a todo instante.

5. Faça pausas ao longo do dia e renove as energias

Por fim, para ter uma rotina mais produtiva é preciso estar ciente de que as pausas também são importantes. Dentre uma tarefa e outra, um minutinho para respirar já é muito relevante.

E no decorrer do dia, pausas mais longas ajudam a “esfriar” o cérebro, deixando-o pronto para novas atividades que acontecerão mais tarde. Cuide do seu descanso e da sua mente!