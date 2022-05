Demissão pelo WhatsApp é possível? Confira

Hoje em dia, o WhatsApp é usado para diversos fins. No entanto, ultimamente as empresas estão utilizando o aplicativo para demitir seus funcionários. Diante tais ações, surge o questionamento se esse método é viável.

O WhatsApp pode ser usado para demitir alguém?

A resposta é sim. Todavia, segundo o judiciário, a demissão pelo WhatsApp só pode ocorrer caso seja garantido que o funcionário não sofra humilhação nas mensagens. Portanto, é necessário que a linguagem da mensagem seja cordial, clara e objetiva.

Caso contrário, o funcionário pode entrar com uma ação por danos morais, como foi o caso de uma secretária do lar que foi demitida através do aplicativo. A mensagem dizia: “bom dia, você está demitida. Devolva as chaves e o cartão da minha casa. Receberá contato em breve para assinar os documentos”. Devido aos termos utilizados, a doméstica ganhou a ação com um valor de R$ 5 mil.

Vale ainda ressaltar que a demissão pelo mensageiro só é válida caso o trabalhador visualize a mensagem e a responda. Isso porque, é necessário que a empresa tenha a comprovação de recebimento por parte do colaborador.

Posso pedir demissão pelo WhatsApp?

Assim como o funcionário pode ser demitido pelo aplicativo, o trabalhador também pode solicitar o encerramento do contrato. No entanto, como no meio anterior, é preciso que a mensagem seja cordial, clara e objetiva. A mensagem deve seguir as regras citadas abaixo:

A demissão deve ser redigida em termo profissional e respeitoso;

A demissão deve ser feita individualmente (nunca em grupos), para evitar constrangimentos;

A demissão deve seguir o cumprimento de todos os direitos do ex-empregado.

Agora, é possível afirmar que o WhatsApp pode ser usado para muitos fins, inclusive no meio laboral.

Aprenda a bloquear e desbloquear contatos no WhatsApp

O WhatsApp é o aplicativo de mensagens mais utilizado do país. A plataforma é a preferida de muitos brasileiros, inclusive daqueles que usam o mensageiro para trabalhar ou se comunicar com a família e amigos.

Dentre os vários recursos concedidos no aplicativo, os usuários podem optar por bloquear algum contato caso esteja os chateando. Continue nos acompanhando.

Bloquear contato no WhatsApp

No Android:

Abra as configurações do seu WhatsApp; Agora, clique na aba “Conta” e na sequência em “Privacidade”; Feito isto, vá em “Contatos bloqueados” – aparecerão na tela todos os contados já bloqueados; Para incluir um novo contato, toque na opção “Adicionar”; Sua lista de contatos será aberta para que você selecione a pessoa que deseja vetar. Lembrando que não será mais possível receber mensagens ou visualizar outras informações do contato; Pronto! Mais uma pessoa foi bloqueada em seu aplicativo.

No iOS

Com o WhatsApp aberto, vá em “Ajustes”; Em seguida, clique em “Conta” e depois em “Privacidade”; Feito isto, toquem em ”Bloqueados”; Quando a lista de bloqueados aparecer, clique em “Adicionar novo”; Agora, escolha o contato que deseja bloquear.

Desbloquear contato no WhatsApp

No Android

O procedimento é semelhante ao bloqueio:

Na opção “Conta” nas configurações toquem em “Privacidade”; Entre na opção “Bloqueados” e selecione o número que deseja desbloquear; Feito isto, toque em “Desbloquear contato” e confirme.

No iOS

Os passos são parecidos aos do Android:

Vá em “Ajustes”; Na sequência selecione a aba “Conta” e depois “Privacidade”; Encontre a opção “Bloqueados” e toque em “Adicionar Novo”.

Outra opção é:

Entre na conversa com o contato ou telefone desconhecido; Pressione o dado sobre nome do contato/número telefônico e aguarde uma nova tela abrir; Feito isto, deslize a tela e entre na opção “Bloquear contato”.