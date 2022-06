A grande variedade de materiais de contrução a serem usados pode assustar ao longo do projeto. Tijolos, metais, areia, madeira… Pois é, uma lista bem extensa para resolver, não é verdade?

No entanto, alguns itens exigem muita atenção na hora de comprar. Tanto pela necessidade quanto pela alta qualidade que demanda. Caso contrário, peças ruins colocam em risco o uso do imóvel. Como um encanamento de baixa qualidade, por exemplo. O que poderia provocar entupimentos severos e resultar na visita da desentupidora. Ou até mesmo um novo “quebra-quebra” para trocar o cano.

Por isso, é fundamental conhecer os materiais de construção que não podem faltar na casa. Já que, apesar de cada edificação ter seu estilo próprio, muitos equipamentos são de uso comum.

Desse modo, quem está prestes a construir uma casa, comércio, ou mesmo reformar, precisa fazer isso com calma. E com muita organização.

Então, para te ajudar, reunimos aqui 9 materiais de construção que não podem faltar na casa. Confira quais são!

Tijolo

O tijolo é utilizado para elevar paredes, oferecer resistência, sustentação e proteção térmica. Assim sendo, é um dos itens indispensáveis para formar a estrutura de um imóvel. Ele pode ser fabricado com diferentes tipos de materiais, como cerâmica, mistura de água, cimento e argila.

Bem como pode ser vazado ou de vidro, o que ajuda a manter a casa iluminada de forma natural.

Cimento

Sem dúvida, o cimento é um dos materiais que não podem faltar. O elemento é um aglomerante ativo e hidráulico produzido com calcários naturais ou artificiais. Com ele é feito o concreto, uma massa implementada em lajes, paredes etc., que se solidifica.

Além disso, também serve na produção de blocos e emboço, por exemplo.

Tubos e canos

O encanamento compõe o sistema hidráulico da casa. Dessa forma, com os tubos e canos, as conexões direcionam a água e o esgoto. Por causa disso, vale a pena investir em materiais de ótima qualidade. E também projetá-los com os tamanhos adequados. A fim de evitar entupimentos frequentes.

Nessa hora, lembre-se dos ralos, tubos, canos, torneiras, caixas terminais e filtros.

Areia

A areia é um dos principais materiais de construção na fase inicial. Trata-se de um elemento formado por fragmentos de rochas. Muito importante para preparar a massa do concreto com cimento, água e pedra.

Madeira

Quem não está acostumado(a) com a construção civil esquece que a madeira é importante desde o começo. O equipamento é usado desde a estruturação, atuando como viga, escora, e em marcações. Também pode ser colocado no piso como ripa, ou seja no acabamento. O que deixa a casa muito bonita, elegante.

Argamassa

A argamassa é um “ingrediente” essencial ao realizar o acabamento das paredes. Ou seja, é a mistura lançada na parede como chapisco e emboço. Além disso, é o material que tem a função de “colar” o piso no chão.

A mistura produzida com areia, cimento e água pode ser feita ou comprada. Geralmente, a grande maioria das pessoas compra pacotes fechados de argamassa.

Fios, disjuntores e lâmpadas

Outra parte fundamental da construção é o sistema elétrico. No entanto, a estrutura elétrica deve ser projetada por um profissional eletricista. Ou seja, o profissional é responsável por orçar, planejar e executar o serviço com precisão e segurança. Com isso, para começar, ele planeja a quantidade e o tipo de fiação, disjuntores, lâmpadas etc. Identificando os pontos onde a iluminação será posta.

Essas conexões cumprem a função de levar a energia do poste para o imóvel.

Revestimento

Já na área do acabamento, o revestimento é o material escolhido para cobrir o chão e as paredes de alguns cômodos. Como varandas, cozinhas, banheiros, etc. Ou seja, são os pisos, azulejos e porcelanatos.

O revestimento é escolhido pelo dono do imóvel, que inclui seu gosto pessoal nessa decisão. Inclusive, pensando na decoração, por exemplo.

Telha

A telha fica na parte de cima da casa, ou seja, na laje. Mas também costuma aparecer em cima de janelas e parapeitos. Com o intuito de proteger a área contra a água da chuva, entre outras situações.

Uma das vantagens é que o material possui variedade de modelos. Sendo assim, a vida do construtor e/ou dono do imóvel fica mais fácil, com mais alternativas para escolher. Afinal de contas, tem telha de plástico, cerâmica, amianto, madeira, vidro e metal.

Então, não deixe de anotar nada, viu? Faça um planejamento eficiente, sem pular etapas. Ainda que a obra leve tempo, e tenha imprevistos, se você se organizar tudo será bem feito.