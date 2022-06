Como deixar vidros sem mancha?

Quem nunca fez de fala que não viu os vidros sujos e acabou realizando a faxina deixando passar batida a limpeza deles? Realmente, esse é um trabalho doméstico chato de se fazer. Mas, não é tão difícil assim! Por isso que hoje, nós vamos indicar como deixar vidros sem manchas e, também, apresentar para você misturinhas caseiras simples e baratas que vão te ajudar.

As receitas caseiras que apresentaremos na sequência auxiliam na limpeza de vidros dos boxes, portas, janelas, espelhos e até do blindex do banheiro.

Além de serem ideias baratas e você conseguir economizar, as dicas caseiras são menos prejudiciais à sua saúde.

Receitas de misturinhas caseiras simples e baratas

Entre tantas receitas existentes, vamos ensinar aquelas que são mais fáceis, simples, naturais e mais eficientes para a limpeza de vidros tirando todas as manchas. Sendo assim, acompanhe abaixo:

Misturinha caseira usando amido de milho

Para fazer essa mistura você vai precisar de:

½ copo de água morna

¼ de copo de vinagre branco de álcool

1 colher de sopa de amido de milho

Borrifador

Como Preparar:

Em um copo, coloque água morna até atingir a metade do recipiente;

Logo após, acrescente o vinagre e o amido de milho;

Misture bem e coloque a mistura em um borrifador;

Assim, já está pronto para o uso!

Misturinha caseira usando detergente neutro

Para fazer essa misturinha você vai precisar de:

150 ml de álcool de limpeza

150 ml de vinagre de álcool

1 colher de sopa de detergente neutro

50 ml de água

Borrifador

Como Preparar:

Primeiramente, coloque em um recipiente de vidro, o álcool, a água e o vinagre;

Na sequência, adicione o detergente neutro e misture bem;

Por fim, passe a misturinha para o borrifador e está pronto para uso.

Observação: Como esta misturinha possui detergente, ela consegue remover as manchas de gordura e sujeiras mais grudadas. Sendo assim, use-a principalmente na cozinha e no banheiro.

Misturinha caseira usando limão

Para fazer essa misturinha você vai precisar de:

½ xícara de álcool

½ xícara de vinagre branco

½ litro de água

Suco de um limão, espremido e coado

Borrifador

Como Preparar:

Antes de tudo, coloque diretamente no borrifador a água, o álcool, o vinagre e o suco de limão;

Feche o borrifador e mexa suavemente;

Já está pronto para o uso.

Como usar as misturinhas nos vidros?

Sabemos que limpar os vidros não é tarefa fácil, pois se não tivermos a maneira correta de limpá-los, é possível que seja gasto muito tempo com essa tarefa.

Assim, não esqueça de limpar primeiro as bordas das janelas com um pano úmido e somente depois limpe os vidros.

Para tanto, espirre com o borrifador nos vidros a serem limpos qualquer uma das misturinhas que apresentamos para você. Logo após, com um pano ou uma esponja macia, passe sobre o vidro, utilizando sempre na mesma direção.

Terminado de espalhar a misturinha, finalize com uma flanela seca, em movimentos circulares.

Se você quiser um vidro brilhante e uniforme, passe uma folha de jornal e você conseguirá também tirar todos os pelos do pano.

Para garantir que os seus vidros não fiquem embaçados, escolha o horário de limpeza em que o sol não bata neles. Se o sol estiver sobre o vidro, as misturinhas secam muito rapidamente, causando manchas e desgaste na superfície dos mesmos.

Atenção: Não use papel-toalha, pois pode manchar os vidros. Também evite o uso de toalhas, pois elas podem já ter sido usadas e, assim, pode haver gordura corporal que vai sujar ainda mais o vidro.

Onde usar as misturinhas recomendadas?

Qualquer uma das receitas indicadas pode ser usada em todos os tipo de vidro, como os de:

Portas e janelas;

Vidros do carro;

Blindex de banheiro;

Qualquer tipo de espelho;

Mesas de vidro;

E qualquer outra superfície de vidro.

Mas, cuidado: Não use as misturinhas em locais que tenham aquecimento, pois o álcool presente nas receitas é inflamável.

Quando usar as misturinhas caseiras?

A recomendação é fazer a limpeza dos vidros 1 vez na semana, principalmente em box de banheiro, tampa de fogão, janela da cozinha ou janela do banheiro, que acumulam gordura. Normalmente a gordura cria manchas que, se não forem retiradas com frequência, irão ficar mais difíceis de limpar.

Viu como não é tão difícil limpar os vidros? Assim, com tantas opções de misturas e receitas caseiras, com certeza será muito mais tranquilo e rápido fazer a higienização completa dos vidros da sua casa!

Por isso, na sua próxima limpeza, utilize nossas misturinhas e facilite o seu trabalho! Com ideias fáceis e simples foi possível aprender como deixar vidros sem mancha e ainda, conferir como deixar o lar muito mais protegido e bem limpinho!