Estudantes da rede municipal de Penedo participam das Olimpíadas de Matemática

Cerca de 1.800 estudantes de escolas da Semed estão no projeto de nível nacional

Secom PMP

Estudantes de sete escolas da Prefeitura de Penedo participam nesta terça-feira, 14, da primeira fase da 17ª Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas (OBMEP).

O projeto de nível nacional levou cerca de 1.800 alunos e alunas do Ensino Fundamental até as unidades da Secretaria Municipal de Educação (Semed) na mesma data do fim do recesso escolar.

A retomada das aulas na rede pública municipal ocorre de forma remota devido à situação de emergência gerada pelas fortes chuvas no município.

Considerada uma das maiores competições científicas do país, a Olímpiada tem como objetivo estimular e promover o estudo da Matemática.

O incentivo à participação da OBMEP possibilita que um maior número de crianças e adolescentes aprendam mais, identificar jovens talentos com potencial para ingressar em universidades, fazendo carreira nas áreas científicas e tecnológicas.

“A realização da Olímpiada de Matemática é mais uma ação em busca da educação inclusiva, de qualidade e que respeita os direitos de aprendizagem”, destaca a professora Denizia Thomaz, Coordenadora de Matemática do 6º ao 9 º ano da Semed Penedo.

As Olimpíadas de Matemáticas existem desde 2005 e o seu crescimento levou às competições científicas para o centro da pauta nacional de educação.