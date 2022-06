Neoway abre vagas para todos os níveis

Considerada uma das melhores empresas para trabalhar em Santa Catarina e no Brasil na área de Tecnologia da Informação, a Neoway anunciou a abertura de novas vagas de emprego para todos os níveis de senioridade. Além das posições atuais, novas oportunidades devem surgir até o fim do ano, acompanhando o crescimento da empresa.

Há chances para os departamentos de Customer Suscess, Comercial, Customer Data Science, Dados, Fin & Controladoria, Gente & Gestão, Gestão de Dados, Infraestrutura, Marketing, Operações, Plataforma, Segurança da Informação, Tech e Vendas.

As vagas são para os cargos de pessoa coordenadora de sucesso do cliente, pessoa estagiaria customer success, pessoa estagiária comercial, pessoa analista de negócios III, pessoa analista de customer success, pessoa analista de customer success sênior, pessoa engenheira de dados, pessoa analista fiscal sênior, pessoa coordenadora de gente e gestão – learning & development, pessoa analista desenvolvimento sistemas/ governança de dados sênior, pessoa analista qualidade de dados II, pessoa analista de governança de dados sênior, pessoa analista de processos sênior – governança de dados, pessoa product owner (com foco em governança e qualidade de dados), pessoa analista de infraestrutura, pessoa analista de marketing – eventos, pessoa estagiaria em marketing, pessoa técnica em desenvolvimento de sistemas, pessoa jovem aprendiz em operações, pessoa coordenadora de desenvolvimento – application platform, pessoa engenheira de machine learning pleno, cientista de dados junior, pessoa analista de dados, pessoa product owner – risk e compliance e muito mais.

Os requisitos variam de acordo com a posição desejada, mas a empresa oferece uma série de benefícios, como Vale Alimentação/Refeição, Plano de Assistência médica e odontológica, Licença Maternidade e paternidade estendida, PLR, acesso ao Gympass, Auxílio home-office, Horário flexível, Auxílio Creche, Day off no aniversário e Seguro de Vida.

Como se candidatar

Os interessados deverão acessar o site https://jobs.kenoby.com/neoway/ para conferir a lista completa de vagas disponíveis e cadastrar o currículo na posição desejada.