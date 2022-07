Não é difícil encontrar boas séries de livros que todo adolescente deveria ler. No entanto, algumas se destacam das demais. Com boas sagas, aventuras envolventes e ótimas sequências.

Vale a pena lembrar que a leitura proporciona vários benefícios a cada leitor. Em especial aqueles que estão nessa faixa etária! Adolescentes e jovens. Novos formadores de opinião que estão em pleno desenvolvimento socioemocional e cultural.

Atualmente, existem diversos autores que têm se empenhado em escrever obras para adolescentes. Apresentando personagens marcantes. Indivíduos que mostram emoções reais, sentimentos perceptívies e bons enredos.

Antes de mais nada, é bom salientar que o adolescente sente tudo à flor da pele. Por isso, encontrar leituras e gêneros que forneçam estímulos favoráveis ao aprendizado, às relações e às emoções é essencial.

Dessa forma, reunimos aqui 4 Séries de livros que todo adolescente deveria ler. Confira as obras contemporâneas que ganham rapidamente o coração de adolescentes!

1. Percy Jackson e os Olimpianos (Rick Riordan)

Uma das obras literárias mais comentadas do momento é Percy Jackson e os Olimpianos. A saga que conta com cinco livros principais voltou ao topo das tendências por estar prestes a virar série. A adaptação da Disney+ já está em processo de criação, com parte do elenco já pronto.

Enquanto isso, os apaixonados por livros já podem criar seu cronograma de leitura. A fim de conhecer ou mesmo reler a aventura que envolve a mitologia grega.

O personagem principal, Percy Jackson, descobre ser filho do grande Deus dos Mares: o Poseidon. Nos livros, Percy vai em busca de sua história logo após essa descoberta. Com isso, chega ao acampamento, onde precisa aprimorar suas habilidades para derrotar monstros com seus poderes. Lá, faz novos amigos e inicia sua trajetória cheia de aventuras.

Sem dúvidas, é um dos livros que todo adolescente deveria ler!

Para não perder nenhum detalhe, vale a pena ler as obras seguindo os acontecimentos em ordem. Por isso, confira a sequência correta.

2. Jogos Vorazes (Suzanne Collins)

Entre os livros mais inspiradores para adolescentes está a trilogia de Jogos Vorazes, de Suzanne Collins. Assim como Percy Jackson, Jogos Vorazes foi parar na tela do cinema. E ganhou diversos fãs ao redor do mundo, principalmente dessa faixa etária.

A história narra a vida de Katniss Everdeen, uma menina valente que mora em um dos doze distritos. Onde todos crianças e adolescentes são selecionados para participar da luta pela sobrevivência. Tudo isso filmado por um programa de televisão da capital.

No decorrer da história, ela precisa aprender a lidar com perigos para chegar com vida ao final da batalha. Enquanto isso, vê seu coração ficar dividido. Entre seu namorado e o outro jovem de seu distrito.

Porém, antes mesmo de tudo isso acontecer, já é possível ver sua bravura. Quando ela se oferece para lutar no lugar da irmã mais nova.

Vale a pena ler!

3. A 5ª Onda (Rick Yancey)

Quem procura histórias voltadas para o amadurecimento vai gostar da saga: A 5ª Onda. De Rick Yancey. A obra tem como personagem principal a jovem Cassie Sullivan. Vivendo em uma realidade chocante, ela se vê totalmente sozinha, lidando com invasões alienígenas.

Isso mesmo! Uma trama envolvente, criativa e com muita ação.

Em A 5ª Onda a personagem lida com o risco de que qualquer um pode ser seu inimigo. Contudo, em meio ao dilema de estar sozinha em um mundo totalmente destruído, ela encontra alguém. Evan Walker. Um homem que precisa resgatar o seu irmão. Assim, ela entra em conflito entre confiar ou não confiar.

Tudo o que ela sabe é que precisa sobreviver. E que deve encontrar seu próprio caminho. Uma leitura alucinante que promete surpreender os leitores.

4. As Crônicas de Nárnia

Entre 1950 e 1956, um famoso escritor, conhecido como C.S. Lewis, escreveu 7 livros. A obra clássica é mundialmente conhecida até hoje. As Crônicas de Nárnia traz a narrativa de crianças que são transportadas de um modo incomum até um mundo bem diferente. Nárnia!

A série de livros é muito aclamada por reunir elementos mitológicos. Além disso, apresenta ensinos sobre bondade, amor, coragem e perdão. Com a participação de animais que falam, paisagens surreais e crianças comuns.

O conto mais famoso é “O Leão, A Feiticeira e o Guarda-Roupa”. Aventura esta que já virou filme. Além desse, As Crônicas de Nárnia tem outras 6 histórias de tirar o fôlego. Nas lojas, é possível encontrar toda a saga em um único livro. Que é muito bonito por sinal. Fica a dica!

Agora que você já conheceu 4 séries de livros que todo adolescente deveria ler, é hora da leitura!

Por Priscila de Almeida