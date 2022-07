Abrir franquia de viagens vale a pena?

Será que é o momento de investir em uma franquia de viagens? Este foi um dos setores que mais foram atingidos durante o período da pandemia. Por isso que hoje, nós vamos indicar se vale a pena abrir uma franquia de viagens, bem como dar dicas e opções.

Vale a pena investir em uma franquia de viagens?

Apesar deste setor ter sido muito atingido durante os últimos dois anos, agora existem dois tipos de clientes na área:

Aqueles que estão loucos para viajar, pois passaram muito tempo atendendo às restrições do isolamento;

Aqueles que ainda estão resistentes às viagens e com medo de uma nova onda da pandemia, tendo que ficar isolado em outro país.

Dados da ABF (Associação Brasileira de Franchising) apontam um crescimento no setor de 53,1% durante o 3º Trimestre do ano de 2021, em relação ao mesmo período no ano anterior. Dados ainda fornecidos pela ABF, apontam que o setor teve crescimento no faturamento de 0,4% em relação ao período antes da pandemia.

Estes dados levam a crer que o setor está em amplo crescimento e a tendência é continuar assim.

Algumas opções de franquias de viagem

Conheça a seguir opções sólidas de negócios para quem quer começar a atuar no ramo de turismo e viagens.

CVC Brasil

A franquia possui mais de mil unidades distribuídas em todo o mundo e é considerada uma das maiores do setor da América Latina. É reconhecida por oferecer aos seus clientes oportunidades únicas de viagens e comprometimento social.

Para investir numa franquia CVC Brasil é preciso considerar os seguintes números:



Investimento Inicial: R$ 210 mil;

Previsão de retorno do investimento: entre 24 a 36 meses.

Agaxtur Viagens

A franquia possui como diferencial oferecer cruzeiros marítimos internacionais, além de viagens ao exterior com acompanhamento e segurança.

Está no mercado há mais de 60 anos e surgiu com a intenção de mostrar o Brasil para estrangeiros.

Dessa forma, para investir numa franquia Agaxtur Viagens é preciso considerar os seguintes números:



Primeiramente, um investimento inicial de R$ 300 mil;

Logo após, a previsão de retorno do investimento, que é de 18 meses.

CI Intercâmbio

A franquia possui mais de 100 unidades no Brasil e no exterior. Apresenta como diferencial a qualidade dos serviços oferecidos, além da sua posição de destaque no meio internacional.

Sua principal meta é facilitar o acesso dos brasileiros ao conhecimento de várias culturas e espaços geográficos do mundo.

Para investir numa franquia CI Intercâmbio é preciso considerar os seguintes números:

Investimento Inicial: a partir de R$ 6 mil;

Previsão de Retorno do Investimento: entre 1 e 36 meses;

Previsão de Faturamento mensal: R$ 250 mil.

Encontre Sua Viagem

A franquia possui mais de 500 unidades franqueadas somente no Brasil e oferece serviço completo para a viagem, incluindo: passagens, reservas em hotéis e passeios, informações sobre restaurantes e cultura do país de destino.

Além disso, tem convênio com mais de 1.500 empresas, o que facilita a busca pelo menor preço e maior qualidade.

Assim, oferecendo os modelos de negócio de loja física e home based, se torna um investimento de baixo custo para o empreendedor.

Para investir numa franquia Encontre Sua Viagem é preciso considerar os seguintes números:

Investimento Inicial: a partir de R$ 13 mil.

Voe Viagens

A franquia é nova no mercado, mas já está presente em 2 unidades no Mato Grosso do Sul, 1 em São Paulo e 1 na Inglaterra. Está em fase de crescimento e tem como diferencial os pacotes de serviços de viagem personalizados, atendendo até os clientes mais exigentes.

Oferece seis modelos de negócio aos franqueados: escritório, micro franquia, container, loja de shopping, loja de rua e quiosque.

Para investir numa franquia Voe Viagens é preciso considerar um investimento inicial a partir de R$ 23 mil.

Trust Intercâmbio

A franquia investe em viagens de intercâmbio para estudos, trabalho ou entretenimento para pessoas de todas as idades. Possui como diferencial o suporte técnico antes e durante a viagem.

Preza pela qualidade dos trabalho realizado e, para isso, mantém parcerias com diversos prestadores de serviço de turismo, no mundo todo.

Antes de tudo, para investir numa franquia Trust Intercâmbio é preciso considerar os seguintes números:

Investimento Inicial: a partir de R$ 4 mil;

Em segundo lugar, tem-se a previsão de retorno do investimento: entre 3 e 48 meses.

Previsão de Faturamento mensal: a partir de R$ 45 mil.

Por fim, estas são apenas algumas opções de franquias de viagens existentes no mercado brasileiro hoje. Se o seu interesse é investir neste formato de empresa, vale a pena a pesquisa para se aprofundar mais no assunto.

Temos certeza que investir em uma franquia de viagem passou a ser algo bastante lucrativo!