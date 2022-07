As 7 Tendências para um Currículo de em 2022

Para criar um CV de sucesso em 2022, não basta simplesmente pegar no seu CV antigo e atualizá-lo…

Isso é ainda mais verdadeiro com o passar do tempo: tome, por exemplo, um CV dos anos 80, você verá que não parece realmente um CV “fresco” dos anos 2020 clique aqui e saiba mais..

Compartilho com vocês hoje 5 tendências básicas para criar um currículo impactante em 2022.

1. Seja conciso e direto

Tenha em mente que o recrutador recebe aproximadamente 250 inscrições por anúncio de emprego.

Obviamente esta figura é para relativizar a função de setor e posições.

Isso significa que ele gasta cerca de um minuto no máximo em uma primeira visualização do CV, mas alguns estudos falam até de um punhado de segundos…

Você entende, portanto, que não adianta entrar em todos os detalhes de cada experiência profissional.

Em primeiro lugar, é uma perda de tempo para você, pois você terá a oportunidade na entrevista de detalhá-los; em segundo lugar, não é o que fará com que seu currículo seja selecionado para o recrutador.

2. As redes sociais são uma extensão do seu CV

Em 2022, um recrutador não considera apenas o CV do candidato na sua candidatura.

Assim que ele for um pouco mais fundo em uma aplicação, ele irá primeiro olhar para o perfil do candidato no Linkedin. alguns também vão olhar para os perfis do Facebook Twitter de outras redes sociais para ter uma ideia geral.

Por isso, é importante manter uma marca pessoal com imagem profissional e também mantê-la em suas diversas redes.

No entanto, você não precisa postar toda semana, mas certifique-se de que suas postagens mais recentes sejam consistentes e relevantes para sua indústria ou profissão.

3.Mencione suas habilidades de “tecnologia” / dados

Se você conhece um software de referência usados em seu setor, lembre-se de mencionar o nome deles em seu currículo.

Antes de mais nada, os ATS, esses robôs que analisam currículos antes dos recrutadores, vão gostar, mas além disso você mostrará que não é um candidato como os outros porque sabe usar as novas tecnologias.

4.Evite eliminar erros em seu currículo

Aqui está a lista de erros que mais frequentemente desqualificam os candidatos:

1. Erros de ortografia, gramática, vocabulário

2. O uso de e-mails não profissionais: Prefira firstname.lastname, por exemplo, no início do e-mail para uma estrutura simples e legível.

3. Um CV que não destaque suas conquistas seus resultados em experiências anteriores

4. Uma apresentação confusa ou desajeitada

5. Um CV muito leve: se em geral um CV que contém muito texto será descartado o contrário e também verdadeiro. ou seja, um CV que não explique suficientemente o que foi alcançado nas experiências profissionais causará uma má impressão no candidato. ser concreto e conciso.

Tendências de CV de sucesso em 2022: personalização de CV

Pense em dar um toque de personalidade ao seu currículo. Isso pode ser, por exemplo, no texto introdutório na parte superior do seu CV, você descreve em poucas linhas o seu perfil.

No entanto, não exagere nas qualidades, elas serão julgadas na entrevista de qualquer maneira.

Além da personalização em relação à sua personalidade, é fundamental personalizar suas experiências em relação ao cargo e à empresa visada.

Cada posição é absolutamente única, por isso é importante lembrar quais habilidades são essenciais para a posição e quais são menores.

6. Exclua todas as informações desnecessárias

Antes de enviar o seu CV utilize a técnica de “última digitalização”. Revise silenciosamente seu currículo com a cabeça clara, pegue um marcador e sublinhe tudo o que você não acha essencial para o recrutador.

O objetivo é remover todas as informações supérfluas para manter apenas o essencial.

Você assim facilita o trabalho do recrutador, ele ficará grato a você!

7.Evitar chavões é uma das tendências de CV de sucesso em 2022

Muitas vezes existem terminologias de trabalho um tanto exóticas que surgem dependendo das tendências do mercado: mágico de dados, super codificador, gênio do growth hacking… ou superlativos: excepcional, de tirar o fôlego…

Saiba se apresentar sem exagerar também, não fazemos o recrutador sonhar com um simples currículo, por outro lado você conseguirá convencê-lo totalmente na entrevista.

Esperamos que essas dicas sejam úteis para suas futuras entrevistas…