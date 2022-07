Comprar Primeiro Carro Parcelado ou Juntar? Confira os Prós e Contras

Ter um veículo próprio é o que muitos brasileiros desejam nos dias de hoje. No entanto a dúvida é: Comprar o primeiro carro parcelado ou juntar dinheiro?

Em todo caso, essa aquisição requer um grande investimento. Seja para os carros 0km ou para alguns carros do cotidiano.

Nessas horas, é melhor analisar as alternativas com mais calma. Isto é, estudar os métodos de pagamento e o que é oferecido. A fim de concluir o que se encaixa no orçamento mensal e anual do comprador.

Para colocar isso em prática, avalie os prós e contras de cada transação. Levando em consideração o veículo que atende às suas necessidades. Assim você pode evitar frustrações, e até mesmo problemas para quitar o primeiro veículo.

Saiba mais sobre comprar primeiro carro parcelado ou juntas? Confira os prós e contras.

O que analisar ao comprar o primeiro carro?

Sem dúvida, muitas pessoas ainda sonham com a compra do carro. O investimento, porém, precisa passar por uma avaliação prévia.

A tarefa de responder algumas perguntas ajuda a evitar custos excessivos. Além de impedir que os custos ultrapassem o orçamento disponível. Caso contrário, as dívidas aumentam e tiram o sono de quem comete loucuras.

Saiba que analisar ao comprar o primeiro carro:

Por que comprar um carro agora?

Existe a possibilidade de pagar essas parcelas?

Consegue pagar esse carro à vista?

Sua vida atual permite comprar o primeiro carro parcelado ou juntar dinheiro?

Agora que já tem uma ideia sobre isso, veja os prós e contras de cada modelo de negócio.

Por que comprar um carro à vista?

Neste tópico, iremos ressaltar os benefícios de comprar o primeiro carro à vista. Ou seja, quando o usuário junta o dinheiro e paga de uma vez todo o valor. Evitando assim as parcelas recorrentes por determinado tempo.

Os benefícios de comprar um carro à vista são:

Melhores descontos

Em geral, as transações à vista oferecem ao compradores os melhores descontos. Com isso, o valor pedido diminui de maneira significativa. Favorecendo àqueles que pretendem economizar.

Fugir de juros e multas

As parcelas recorrentes trazem consigo o fantasma de taxas acrescidas no valor pago mensalmente pelo automóvel. Por isso, comprar à vista ajuda a fugir de juros e multas.

Facilidade para negociar

Na hora de comprar o primeiro carro, a facilidade para negociar é fundamental. Portanto, ao ter um valor disponível, é possível conversar com o vendedor e ter melhor experiência de compra.

Organizar as contas com tranquilidade

As faturas mensais são um verdadeiro pesadelo na vida do consumidor. Desse modo, juntar dinheiro para comprar o carro é a melhor forma de organizar as contas com tranquilidade.

Por que não comprar um carro à vista?

Como é de se esperar, nem tudo é tão fácil. Comprar o primeiro carro à vista tem suas desvantagens.

Não conseguir repor o dinheiro da compra depois;

Perder descontos interessantes ao não estudar bem a compra;

Gastar um valor que tinha outro destino;

Perder o controle das contas.

Por que comprar um carro parcelado?

Grande parte das pessoas recorrem ao financiamento por poder pagar o carro aos poucos. Diferentemente da compra à vista, que necessita de um altíssimo custo logo de cara.

No entanto, isso ainda traz certo desconforto. Devido as taxas e acréscimos constantes. Então vale mesmo a pena?

A princípio, comprar um carro parcelado tem sim suas vantagens. Este financiamento ocorre da seguinte maneira: o comprador paga um valor de entrada e divide o restante em parcelas. De acordo com os termos da instituição bancária que “patrocina” este financiamento.

Com isso, os custos mensais são direcionados ao banco, como forma de repor o valor “emprestado” no ato da compra.

Mas, afinal, tem mais benefícios comprar um carro parcelado?

Passar adiante o financiamento

Quando há necessidade de “vender” o carro, há chance de passar adiante o financiamento. Transferindo, assim, as parcelas ao novo comprador.

Tratar a dívida diretamente com o banco

Quem compra o carro parcelado tem como tratar a dívida diretamente com o banco.

Renegociar o veículo

Os imprevistos podem acontecer em diversas etapas da vida. Inclusive durante um financiamento. Porém, este modelo permite renegociar o veículo e as parcelas quando necessário.

Adiantar as parcelas

Se você vive um momento mais confortável, financeiramente falando, é viável adiantar as parcelas. E em consequência disso, reduzir os juros.

Pagar a longo prazo

A alternativa de pagar a longo prazo muitas vezes é a única disponível. Então vale a pena financiar o primeiro carro.

Por que não comprar um carro parcelado?

Quer saber quais são as desvantagens do carro parcelado? Confira!

Se deparar com várias burocracias;

Cobranças indevidas repentinas;

Aumentar o peso no orçamento mensal;

Ter dificuldade de fazer novos financiamentos;

Juros e taxas a mais;

Ver o carro desvalorizar.

Como pode perceber, comprar primeiro carro parcelado ou juntar dinheiro são processos desafiadores. Por isso, vale a pena refletir sobre os prós e contras e decidir o melhor caminho!

Por Priscila de Almeida