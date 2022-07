Concurso TRT PB 13ª Região 2022: Banca organizadora em definição

O Tribunal Regional do Trabalho da Paraíba, que compreende a 13ª Região, vai abrir um novo edital de concurso público (Concurso TRT-PB 2022) para o preenchimento de vagas no órgão. No momento, o órgão trabalha na escolha da banca organizadora.

Foi divulgado no Diário Oficial, edição do dia 11 de julho, a informação de que uma equipe foi formada com o objetivo de concluir os trabalhos da contratação da banca organizadora.

O diretor-geral da secretaria do TRT-PB formou um grupo de trabalho que irá compor uma “Equipe de Planejamento da Contratação”, a fim de dar continuidade aos procedimentos de contratação da banca organizadora.

A equipe tem a seguinte composição:

Integrante Demandante e Coordenador da Equipe:

Edgard Saeger Neto – técnico administrativo lotado na Secretaria de Gestão de Pessoas e Pagamento de Pessoa.

Integrantes Técnicos:

Fladson Ricardo Mendes dos Santos – técnico administrativo lotado na Secretaria de Gestão de Pessoas e Pagamento de Pessoa.

Integrante administrativo

Paulo Roberto Fernandes de Albuquerque – analista administrativo lotado na Secretaria Administrativa.

A expectativa é que o nome da banca organizadora do concurso TRT-PB 2022 seja anunciado nos próximos dias. As oportunidades serão para cargos da área de apoio. As informações foram passadas pelo presidente da comissão do concurso, Samuelson Araújo, no dia 07 de julho.

De acordo com ele, a banca organizadora do concurso “deverá ser divulgada nos próximos dias.” No último mês, uma comissão especial foi formada para trabalhar nos trâmites de escolha da empresa.

O Concurso TRT PB 13ª Região 2022

O edital do concurso TRT-PB da 13ª Região ainda não tem data para sair. Contudo, a expectativa é que o edital seja publicado nos próximos 30 dias, conforme estimativa do presidente da comissão do certame.

Sendo assim, a expectativa é que o concurso do TRT-PB seja publicado já no mês de agosto. Segundo o presidente da comissão, a expectativa pelo edital é grande, uma vez que a última seleção foi aberta em 2014.

Quanto ao quantitativo de vagas, ele comentou que a maior parte da oferta será em cadastro reserva, mas que serão oferecidas vagas também em caráter imediato.

“Existem cerca de 4 vagas já disponíveis para provimento. Quanto às demais, tão logo haja liberação orçamentária, haverá o devido preenchimento. Trata-se de um concurso esperado há bastante tempo, tendo em vista que o último foi realizado em 2014”, disse Samuelson.

Remuneração e benefícios

A remuneração dos servidores dos TRTs é composta pelo vencimento base mais a Gratificação de Atividade Judiciária (GAJ). Podem ser acrescidas ainda, outras gratificações que aumentam ainda mais o valor real.

Confira abaixo o valor inicial e final já com o GAJ:

Analista Judiciário:

Inicial: R$ 12.455,30

Final: R$ 18.701,52

Técnico Judiciário:

Inicial: R$ 7.591,37

Final: R$ 11.389,39

Além da remuneração, os aprovados também podem receber os seguintes benefícios previstos em Lei:

Auxílio-alimentação;

Assistência pré-escolar;

Auxílio-transporte;

Exames periódicos;

Assistência médica e odontológica.

Concurso TRT PB: cargos vagos

De acordo com dados do Portal de Transparência do órgão, em levantamento realizado em março de 2022, o TRT PB conta com as seguintes vacâncias, ou seja, cargos que estão vagos no órgão:

Cargos Vacâncias Técnico 161 Analista 38

Transformação de cargos do TRT-PB

O Pleno do TRT-PB (13ª Região) realizou recentemente uma reunião que resultou na transformação de cargos do órgão.

O órgão, de forma unânime, alterou cinco cargos efetivos de analistas, sendo três da área de apoio especializado Engenharia e 2 dois oficial de justiça avaliador federal. Ficaram assim:

1 cargo de Analista Judiciário – Área Apoio Especializado, especialidade Estatística;

1 cargo de Analista Judiciário – Área Apoio Especializado, especialidade Engenharia Elétrica;

1 cargo de Analista Judiciário – Área Apoio Especializado, especialidade Medicina Psiquiátrica;

1 cargo de Analista Judiciário – Área Apoio Especializado, especialidade Arquitetura;

1 cargo de Analista Judiciário – Área Judiciária.

Ademais, ficou autorizada a alteração da nomenclatura da especialidade do cargo de técnico judiciário especialidade enfermagem para técnico judiciário especialidade enfermagem do trabalho.

Último concurso TRT PB

O último edital de concurso público do TRT-PB foi aberto em 2014. Na ocasião, o órgão abriu documento visando o preenchimento de 19 vagas imediatas, nos cargos de técnico (nível médio) e analista (nível superior). A FCC organizou o certame.

Do total de oportunidades,, 15 eram de técnico, sendo 13 para área Administrativa, uma para Programação de Sistemas e uma para Operação de Computadores. Por fim, 04 vagas foram destinadas para analista judiciário na área Administrativa.

Na ocasião, o concurso contou com provas escritas, de caráter eliminatório e classificatório. As questões foram distribuídas entre blocos de Conhecimentos Gerais e Conhecimentos Específicos.

O concurso TRT-BB foi homologado no ano de 2016 e teve sua validade prorrogada até abril de 2020.