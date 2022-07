Enjoy divulga vagas de emprego; veja as funções

Uma das melhores escolas de inglês do Brasil, o Instituto Enjoy, anunciou novas oportunidades. As posições disponíveis dentro da empresa cobrem uma ampla área e níveis hierárquicos, para ser aceito para uma posição, você deve atender a todos os critérios pré-estabelecidos para esta posição. Abaixo estão todas as informações necessárias para concluir o cadastro.

Enjoy anuncia novas oportunidades de trabalho em cidades do Brasil

A Enjoy é um dos destaques do Brasil para o ensino de novos idiomas. A empresa é uma referência dentro do seu segmento pois, além de oferecer o aprendizado, também dá aos seus alunos a possibilidade após finalizar o curso de conseguir um emprego em áreas relacionadas, tornando-se a primeira escola profissionalizante de idiomas dentro da América Latina.

A empresa oferece inúmeros benefícios, além de salários que estão de acordo com as normas de mercado para o emprego, incluindo vale-transporte, comissões, celular corporativo, bônus por resultados, auxílio educação e ajudas de custo.

A seguir está uma lista das vagas na empresa Enjoy, de acordo com dados coletados no site Infojobs:

Estagiários para o setor de Telemarketing — Contagem;

Vendedores Internos — Belo Horizonte;

Operadores de Telemarketing — Belo Horizonte;

Auxiliares para o setor Administrativo — Campo Mourão;

Auxiliares para a Coordenação Pedagógica — Curitiba.

Como se registrar

Para tornar-se um colaborador da empresa Enjoy, será fundamental atender aos critérios estabelecidos e preferencialmente morar em regiões onde a companhia está contratando. Para enviar seu cadastro, basta acessar o site de inscrições e acessar a vaga que pretende preencher.

