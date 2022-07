HDI Seguros abre vagas de emprego pelo país

A empresa HDI Seguros abriu diversas oportunidades de trabalho pelo Brasil inteiro. Há vagas em Curitiba, São Paulo, Sorocaba, Campo Grande e Joinville. Não perca a chance de ser parte da equipe dessa companhia que nasceu na Alemanha.

HDI Seguros tem vagas de trabalho pelo Brasil

Apenas uma das vagas divulgadas pela empresa é temporária, todas as outras são efetivas e há oportunidade para pessoas com deficiência. Os benefícios ofertados são: seguro de vida, seguro saúde, creche, assistência Odontológica, auxílio casamento, Gympass, Desconto nos Produtos HDI, vale alimentação e refeição, folga no aniversário, Previdência Privada, Vale-Transporte ou Fretado, entre outros. Confira a seguir os cargos disponíveis:

Regulação De Sinistro Auto I;

Analista De Modelagem E Precificação II;

Gerente De Analytics (Estratégia E Performance);

Analista De Modelagem E Precificação II;

Executivo De Contas I;

Analista De Modelagem Financeira III;

Especialista Em Arquitetura De Ti I;

Analista De Produto III (Temporário);

Especialista Em Arquitetura De Dados;

Analista De Sinistro I;

Especialista De Recursos Humanos;

Analista de Sinistro II;

Especialista de produto I;

Atuário Sênior;

Especialista de Modelagem e Precificação I;

Auxiliar Administrativo – Vaga Exclusiva para PCD.

Como se candidatar

Para realizar a sua candidatura para uma das oportunidades de trabalho da empresa HDI Seguros que divulgamos basta acessar a página de inscrição.

Em seguida, clique na vaga desejada, leia os requisitos e se o seu perfil se encaixar, então aperte o botão “Candidatar-se para a vaga” que aparece no começo ou no final do site. Por fim, crie seu cadastro caso anda não tenha e aguarde a empresa entrar em contato.

