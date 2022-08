As razões por trás do aumento no número de jogadores online no Brasil

É inegável que os jogos online caíram nas graças de diversos países, e o Brasil não ficou de fora dessa lista. Como um mercado próspero e favorável ao desenvolvimento desse mercado, o brasileiro engajou de vez nos games, e ajudou a transformar o Brasil em um dos países em que as empresas de jogos online mais têm investido nos últimos anos.

Segundo um levantamento publicado pela revista Exame, três a cada quatro brasileiros jogam online. Apesar do crescimento percentual não ser tão alto quando comparado a 2021, a ideia de que aproximadamente 75% da população brasileira joga jogos online ajuda a entender a popularidade desse tipo de entretenimento entre os brasileiros.

Diversos fatores contribuíram para chegarmos até o cenário atual dos jogos online, sendo alguns deles o maior investimento em conteúdo para brasileiros, o foco em publicidade, e a própria localização dos sites de jogos para o Brasil. Além disso, o próprio avanço da legalização dos jogos também representou uma quebra de paradigma histórica.

Sites de jogos apostam na localização de conteúdo

Os sites de jogos sabem que é importantíssimo oferecer uma navegabilidade fácil e rápida para os seus jogadores. Isso inclui também a disponibilidade de uma plataforma que seja traduzida para o português, e que ofereça todas as informações necessárias para que o jogador saiba os passos para se cadastrar e jogar o seu jogo preferido.

Além desses fatores, a presença de métodos de pagamentos populares no Brasil também impacta positivamente o engajamento e participação dos brasileiros. As empresas do setor de jogos online perceberam isso e fizeram o possível para aceitar métodos de pagamentos como Pix, transferências bancárias, e também boleto bancário.

Dessa forma, o brasileiro se sente mais familiarizado com o site que pretende se cadastrar e pode utilizar métodos confortáveis. Outras empresas, mais inovadoras, investem na disponibilidade de criptomoedas. Ao acessar um crypto casino, por exemplo, o jogador consegue fazer um depósito e jogar utilizando moedas digitais.

Essa inovação é outro elemento que fez com que os jogadores se sentissem ainda mais confortáveis de jogar em um cassino online. Afinal, a privacidade tem sido muito valorizada no mundo digital, e as criptomoedas são um dos métodos de pagamentos que mais oferecem privacidade ao jogador.

A legalização de jogos de apostas dá apoio legal ao avanço dos jogos

Além de todo esse cenário favorável a um site de jogos, o governo brasileiro tem atuado em busca da legalização dos jogos de apostas. Sendo uma prática proibida no Brasil desde 1946, os jogos de apostas foram constantemente tema de discussão entre os parlamentares na busca de regulamentar essa atividade.

No ano de 2022, o Projeto de Lei 442/1991 ganhou força após ser aprovado na Câmara dos Deputados, e agora aguarda aprovação no Senado Federal. Caso aprovado, esse projeto traçará diretrizes específicas para os jogos de apostas no Brasil, o que tende a aumentar ainda mais o percentual de brasileiros que jogam jogos na internet.