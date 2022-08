Como converter PDF em PNG transparente (guia passo a passo simples)

Você sabe como converter PDF para PNG transparente? Afinal, muita gente não sabe, mas os arquivos em PDF vêm com fundo transparente como padrão, e o aplicativo que usamos para abri-los é que os deixa com fundo branco.

Essa configuração torna o documento mais adequado para ser imprimido e também o deixa mais legível. No entanto, se você quiser ou precisar restaurar a configuração padrão do PDF e deixá-lo com fundo transparente, existem ferramentas para isso.

E hoje vamos te mostrar uma plataforma que, além de converter PDF em PNG transparente, oferece diversos outros recursos para você editar os seus arquivos desse formato: o Light PDF.

É só ler até o final para conferir!

Saiba mais sobre o Light PDF

O Light PDF é uma ferramenta completa de manipulação e edição de arquivos em PDF. Dentre os recursos oferecidos pelo Light PDF, estão:

Conversão de e para PDF de diversos formatos;

Compartilhamento em nuvem com várias pessoas para que você possa trabalhar em conjunto em tempo real no mesmo documento;

Assinatura eletrônica;

Adição de marca d’água;

Anotações, sublinhamentos, e outras edições;

Mesclagem, junção e cortes entre arquivos PDF.

E esses são apenas alguns exemplos do que o Light PDF pode fazer por você! Então, na hora de trabalhar com arquivos PDF, essa ferramenta pode ser a sua melhor arma.

Afinal, com a expansão do home office, ter recursos que nos permitam trabalhar de maneira mais ágil e facilitada com documentos é cada vez mais importante e necessário.

E o PDF é um excelente formato para se trabalhar, pois ele dificulta o plágio e a cópia indevida, é melhor para ser impresso e lido. Sem contar que, caso você precise abrir, guardar ou enviar os documentos em outros formatos, como PNG, PPT, Excel, JPG, o Light PDF também te ajuda com isso.

Mas, hoje vamos falar sobre converter PDF para PNG transparente, e te mostrar um guia passo a passo super simples.

Guia simples para converter PDF em PNG transparente

Em primeiro lugar, acesse o site oficial do Light PDF e selecione a opção “Ferramentas PDF”, ou “PDF Tools”. Então, é só clicar em “PDF para PNG”.

Desse modo, você será redirecionado para o painel de conversão.

Após o redirecionamento, você verá aparecer na tela um popup, com um círculo em azul e sinal de + no centro dele. Você deve clicar neste sinal para adicionar o arquivo em PDF que você quer converter para PNG transparente.

Espere o carregamento do arquivo se concluir. Aliás, você pode adicionar vários arquivos de uma só vez para fazer a conversão em massa. Depois de carregar o ou os arquivos, clique no ícone “Converter”.

O Light PDF irá converter PDF para PNG transparente em poucos segundos e você poderá salvar a nova versão em seu dispositivo clicando em “Download”.

E é só isso! Você já terá acesso aos documentos em PNG transparente, com a configuração padrão para trabalhar com eles da maneira que quiser.

Inclusive, talvez você não saiba, mas os arquivos em PNG transparente oferecem várias vantagens, sobre as quais falaremos a seguir.

Por que converter arquivos PDF para PNG transparente?

Trabalhar com os arquivos em PNG transparente pode ser muito vantajoso, por uma série de motivos. Dentre os principais, podemos citar:

Qualidade de imagem: Converter arquivos PDF para PNG transparente possibilita uma melhor resolução das imagens digitais do documento. E, em comparação com o JPG, por exemplo, este formato contém bem mais informações, é mais compacto sem perda de qualidade e é mais leve para enviar, armazenar e abrir;

Converter arquivos PDF para PNG transparente possibilita uma melhor resolução das imagens digitais do documento. E, em comparação com o JPG, por exemplo, este formato contém bem mais informações, é mais compacto sem perda de qualidade e é mais leve para enviar, armazenar e abrir; Fundo transparente: Dependendo do teor do documento e das imagens contidas nele, o fundo branco pode atrapalhar a visualização. Já com fundo transparente, as informações podem ficar bem mais nítidas e fáceis de serem visualizadas e compreendidas. Sem contar que, caso você deseje imprimir o documento em um papel adesivo, por exemplo, as imagens ficarão bem melhor contornadas e demarcadas para você fixá-las onde quiser;

Dependendo do teor do documento e das imagens contidas nele, o fundo branco pode atrapalhar a visualização. Já com fundo transparente, as informações podem ficar bem mais nítidas e fáceis de serem visualizadas e compreendidas. Sem contar que, caso você deseje imprimir o documento em um papel adesivo, por exemplo, as imagens ficarão bem melhor contornadas e demarcadas para você fixá-las onde quiser; Visual mais atraente: Para enviar os arquivos, principalmente com finalidade profissional, pode ser bem melhor enviar em formato de imagem do que um PDF mais extenso. Assim, quando o cliente abrir o arquivo, a visualização pode ficar mais ágil e bem menos maçante.

Esses são apenas alguns exemplos de razões que tornam converter PDF para PNG transparente vantajoso. No entanto, para alcançar esses e outros benefícios, é preciso escolher o conversor certo.

Desse modo, usar o Light PDF é uma maneira de não errar e nem acabar danificando seus documentos. Afinal, seja no âmbito profissional ou mesmo para armazenar arquivos pessoais, é preciso cuidado para não perder informações importantes.

O Light PDF conta com aplicativo para dispositivos móveis que pode ser baixado gratuitamente e é bem leve. No entanto, caso você não queira baixar nada, ou queira fazer tudo pelo PC, é só acessar a plataforma online do Light PDF.

E você pode ficar tranquilo quanto a segurança de seus arquivos, pois é um site muito seguro e eles tem muita responsabilidade com suas informações, já que não armazenam os dados carregados na plataforma.

Usufrua dos benefícios e facilidades do Light PDF

Se você trabalha com documentos digitais ou mesmo que tenha muitos arquivos desse tipo em seus dispositivos, o Light PDF é uma ferramenta que você precisa ter.

Afinal, com ele, além de converter PDF para PNG transparente, você pode compactar os arquivos, convertendo-os para um formato mais leve para não ocupar tanto espaço em sua memória, por exemplo.

Você pode, também, converter um arquivo de Excel para PDF antes de enviar para um cliente em potencial para que este não possa editar e usar indevidamente o seu trabalho, dentre muitas outras ações.

Afinal, na era digital na qual estamos vivendo, podermos contar com recursos tão eficientes como o Light PDF pode significar mais oportunidades de trabalho, menos estresse, mais produtividade e isso pode vir a ser um diferencial muito positivo para quem já trabalha ou deseja trabalhar nesse ramo.

Sendo assim, agora que você já sabe todas as vantagens que o Light PDF oferece, não perca mais tempo e comece a desfrutar de todas elas hoje mesmo!