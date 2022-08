Como escolher cama box: 4 dicas para não errar

Quer aprender como escolher cama box de forma simples? Uma cama é parte importantíssima dentro de qualquer casa. Isso porque é o local onde descansamos após um dia de trabalho ou estudo. Além do mais, passamos uma boa parte de nossa vida no colchão.

Sendo assim, faz toda a diferença que você pense muito bem antes de adquirir a sua cama box. Até mesmo pelo fato de que é um item bem caro e, com isso, comprar a cama errada trará prejuízos ao bolso e à saúde.

De todo modo, você pode evitar muitos percalços por buscar algumas informações importantes antes de fazer a escolha. Confira a seguir tudo o que preparamos para você.

Uma boa cama é essencial para qualquer pessoa

Como já dissemos, passamos boa parte de nossa vida em cima de uma cama. Seja dormindo ou relaxando, ou mesmo vendo aquele filminho antes de pegar no sono, a cama é parte importante de nossas vidas e, com certeza, precisa ser de boa qualidade.

Quando não nos preocupamos com a escolha desse móvel, podemos enfrentar diversos tipos de problemas. Um dos piores é relacionado a nossa coluna. Diversos tipos de problemas de coluna podem surgir ou mesmo se agravar quando utilizamos uma cama e colchão inadequados.

Sendo assim, é fundamental escolher bem, pesquisar e não levar em consideração somente o fator preço. Querendo ou não, uma cama com maior qualidade irá custar um pouco mais caro.

De todo modo, é sim possível buscar um custo benefício que possa atender às suas necessidades e o que você pode pagar no momento. Sendo assim, vamos conferir a seguir 4 dicas perfeitas para não errar na sua compra.

Como escolher cama box, veja 4 dicas essenciais

Antes de comprar a sua cama, vale a pena conferir algumas dicas para não errar. Saiba exatamente como escolher a sua e tenha excelentes noites de sono em sua nova cama box. Acompanhe.

Tamanho ideal da cama

O primeiro ponto é escolher o tamanho de cama box ideal para seu quarto. A princípio, temos a opção de solteiro. Essa cama é indicada para acomodar apenas uma pessoa, e pode ser a escolha ideal caso você more sozinho e ainda tenha pouco espaço.

Além disso, a cama de solteiro é perfeita para crianças e até mesmo para adolescentes.

As camas de casal têm tamanhos diferenciados e você também deverá pensar em relação a isso. A cama box padrão é a pedida certa para quartos de casal sem muito espaço.

Além dessa opção, você pode escolher também a cama queen e a king, maior de todas, essencial para pessoas mais altas ou simplesmente que amam uma cama super espaçosa para deitar à vontade.

Vale lembrar ainda que existe a possibilidade de você escolher cama box com baú, em que a parte com o colchão levanta e você pode então acomodar itens.

Esse modelo é especialmente pensado para aquelas pessoas que tem espaço compacto em casa.

Como escolher cama box conjugada ou separada

Uma coisa a se levar em consideração é o box conjugado ou separado. No caso do conjugado, o colchão já vem acoplado no box da cama, sendo assim uma versão mais econômica.

A desvantagem desse tipo de cama é que não é possível virar o colchão ou trocá-lo por outro e aproveitar o box.

No caso do box separado, você consegue então optar por trocar de colchão quando quiser e ainda pode facilitar na hora da limpeza. Sendo assim, verifique o que é melhor para o seu caso.

Leve a marca em consideração

Escolher uma marca é importante sim. Não que isso seja um total impeditivo para a compra, mas contar com a garantia de uma marca conhecida e de confiança faz toda a diferença.

Sendo assim, pesquise as marcas disponíveis, veja aquelas que são as mais conceituadas e pesquise também as avaliações de outros clientes que já compraram o produto.

Atenção na escolha do seu colchão

A parte mais importante é, sem dúvidas, a escolha do colchão ideal. Saiba que existem boas opções de espuma ou de molas e tudo depende da sua necessidade e do que gosta mais.

Os colchoes de mola costumam se moldar melhor ao corpo e podem ser mais gostosos de deitar. Já os de espuma podem ser um pouco mais firmes. A dica para esse último é observar bem a questão da densidade em relação ao seu peso.

Lembre-se de que um colchão com densidade de espuma maior, poderá durar por mais tempo.

Agora que você já sabe como escolher cama box, aproveite então para comprar a sua sem erros.