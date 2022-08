Frigelar divulga NOVOS empregos pelo Brasil

Uma das maiores empresas de refrigeração, a Frigelar, anunciou a abertura de novos postos de trabalho em cidades do Brasil. As oportunidades são voltadas para candidatos que tenham habilidades dentro da área pretendida e que se identifiquem com o perfil da companhia. Continue acompanhando e veja como se inscrever.

Frigelar divulga a abertura de novos postos de trabalho

Presente em mais de quinze estados brasileiros, a Frigelar é uma das maiores empresas de refrigeração e climatização no país. Buscando por novos colaboradores, a companhia está disponibilizando vagas em diversas cidades, dentre elas: Piracicaba, Porto Alegre, Florianópolis, Vila Velha, Extrema, São José dos Campos, Salvador, Manaus, Osasco e Rio de Janeiro.

Para ocupar uma das posições disponíveis, um dos critérios será residir nas cidades onde a companhia possui vagas abertas, e atender as exigências mínimas da função que pretende preencher. Além de salários fixos e compatíveis com o mercado, todos os selecionados recebem várias vantagens, incluindo vale-transporte, vale-refeição, assistência médica e assistência odontológica.

Confira agora os postos de trabalho disponíveis pela empresa segundo informações retiradas da plataforma InfoJobs:

Auxiliares de Logística — Piracicaba, Osasco, Salvador, Extrema, Vila Velha e Florianópolis;

Auxiliares para o setor de Produção — Osasco;

Auxiliares de Serviços Gerais — Vila Velha;

Vendedores Internos — Manaus e São José dos Campos;

Vendedores para o setor de Televendas — São José dos Campos;

Arquitetos de Software — Porto Alegre;

Operadores de Empilhadeira — Extrema;

Analistas de Mercado nível Sênior — Porto Alegre;

Vendedores de Ar Condicionado — Rio de Janeiro.

Como enviar seu cadastro

Para os interessados em uma das posições na empresa Frigelar, será necessário atender aos critérios estabelecidos e preencher sua ficha de cadastro através do link de participação.

