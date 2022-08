MS Office 2013 Professional Download da versão completa gratuita (funcionando)

O Microsoft Office 2013 é o sucessor do Microsoft Office 2010. Alguns recursos desnecessários foram removidos nesta edição, enquanto alguns novos recursos foram adicionados! Um dos recursos mais úteis introduzidos no Office 2013 é o suporte para dispositivos de tela sensível ao toque.

Ele foi projetado para que os aplicativos do Office 2013 possam ser executados em PCs com as especificações mais baixas. Se você está procurando baixar Microsoft Office 2013, você deve ler este artigo. Descrevemos todas as maneiras pelas quais você pode obter a versão 2013 do Office para Windows e Mac.

Requisito do sistema para o Microsoft Office 2013 Professional Plus:

Programas MS Office 2013 Processador Processador x86 ou x64 bits de 1 GHz ou mais rápido. BATER 1 GB de RAM (32 bits) ou 2 GB de RAM (64 bits). Armazenar Mínimo de 10 GB de espaço no disco rígido. Exibição A aceleração de hardware gráfico requer uma placa gráfica DirectX9 e um monitor de resolução 1024 x 576 ou superior. Sistema operacional Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows Server 2008 R2, Windows XP

O MS Office 2013 vem com os seguintes aplicativos do Office:

Microsoft Outlook. Microsoft PowerPoint. Editora Microsoft. Microsoft SkyDrivePro. Visualizador do Microsoft Visio. Microsoft Word. Microsoft Access. Microsoft Excel. Microsoft InfoPath. Microsoft Lync. Microsoft OneNote. Recursos compartilhados. Ferramentas de escritório.

Os recursos do Microsoft Office Professional 2013 incluem:

1. O suporte a vários dispositivos é um recurso que pode ser usado por usuários domésticos e de pequenas empresas.

2. Cada aplicativo do Office possui uma tela inicial com código de cores exclusivo.

3. Você pode adicionar suas informações de autenticação do SkyDrive a ele. O Office 2013 se conectará e autenticará quando você iniciar um aplicativo do Office 2013.

4. O novo Word 2013 permite aos usuários abrir arquivos PDF, editá-los e salvá-los como um arquivo .doc, .docx ou .pdf. Esse recurso estava faltando em seus antecessores.

5. O Microsoft Office Professional Plus 2013 concentra-se muito no armazenamento baseado em nuvem. O Office 2013 usa a conta do Microsoft SkyDrive como seu local de salvamento padrão.

Download oficial do Microsoft Office 2013

Baixe o MS Office 2013 (Instalador Offline Gratuito)

Como instalar o MS Office 2013 – Guia passo a passo

Observação: Antes de instalar o MS Office 2013, certifique-se de desinstalar qualquer versão existente do Microsoft Office do seu computador.

Passo 1- Navegue até o local onde você baixou o arquivo de configuração em seu PC.

Passo 2- Dê um duplo clique no arquivo para iniciar o processo de instalação. Uma janela com ‘Ativar escritório‘ aparecerá em sua tela. Feche-o e prossiga para a próxima janela.

Em seguida, siga as instruções na tela para Instale o Microsoft Office 2013 em seu computador.

MS Office 2013 x 2019?

O Microsoft Office 2019 é a versão mais recente do pacote de produtividade, sucedendo ao Microsoft Office 2013. O Microsoft Office 2019 inclui todos os mesmos aplicativos do Office 2013, além de novos recursos e aprimoramentos, como suporte a tela 4K e novas ferramentas de colaboração. Se você deseja a versão mais recente do Microsoft Office, então MS Office 2019 é o caminho a seguir. No entanto, se você estiver procurando por uma alternativa mais econômica, o Office 2013 pode ser uma opção melhor.

Conclusão:

Esses são alguns dos recursos mais úteis fornecidos pelo Microsoft Office Professional Plus 2013. Além desses, existem vários recursos que podem ser usados ​​para executar várias tarefas. Se perdemos informações úteis sobre o Microsoft Office Professional Plus 2013, informe-nos na seção de comentários abaixo.