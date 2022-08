O que é uma marca d’água e como você pode usá-la

Uma das coisas mais frustrantes é ver suas imagens serem roubadas na internet. Em muitas situações, até mesmo trabalhos profissionais, como o de fotógrafos, são alvos de pessoas mal intencionadas.

Para proteger suas imagens ou documentos, o ideal é utilizar uma marca d’água. O recurso é uma sobreposição que será adicionada à imagem ou documento escolhido, com o objetivo de proteger contra cópias não autorizadas e evitar o desrespeito a direitos autorais. A sobreposição pode ser uma logomarca ou texto, que permita a visualização daquela imagem, mas torne inviável o uso dela por terceiros, devido à presença de uma espécie de carimbo virtual adicionado pelo proprietário da imagem.

É por meio de programas e aplicativos que se coloca uma marca d’água em um arquivo. Pode-se recorrer a editores de imagem, mas eles não são capazes de impedir que uma pessoa consiga retirar a marca. Para garantir que suas fotos estejam mesmo protegidas de serem reproduzidas por terceiros sem autorização, o ideal é buscar por programas específicos para isso. E há no mercado a oferta de software de marca d’água gratuito.

A fim de resolver o problema, o Visual Watermark é o programa mais indicado. Ele permite a geração de marcas d’água em texto ou logomarca. É possível usar o recurso em dispositivos Windows, Mac, Android e iOS. Ele disponibiliza 926 fontes diferentes, para que o texto de sua marca d’água seja único. Não é preciso estar conectado à internet para utilizar a ferramenta. O Visual Watermark funciona offline, acessando as imagens que estão na memória do seu computador. Por ser um programa que não necessita de conexão, o usuário não corre risco de ter suas imagens originais vazadas para a internet. Aliás, as fotos e documentos de imagem não sofrerão qualquer alteração, pois o programa cria cópias com a marca, evitando que você perca suas imagens originais ao editar.

Outra vantagem da ferramenta é que o Visual Watermark é um gerador de marca d’água liberado gratuitamente para testar. Após instalado, o software autoriza 30 dias de acesso, sem obrigatoriedade de pagamento neste período. Quando o prazo se encerra, caso o usuário tenha gostado do programa, basta adquirí-lo para continuar usufruindo dos recursos disponíveis. Se você achar que 30 dias é um prazo curto para testar a ferramenta, o Visual Watermark conta ainda com a garantia de reembolso total, para o caso de você ter comprado a versão paga depois do teste e em 30 dias queira desistir da aquisição. Somam-se assim 60 dias para fazer uma análise completa do software, conhecer as variadas funções e possibilidades de marcas d’água a serem adicionadas às suas imagens.

Além de colocar marca d’água em foto, o software dificulta que elas possam ser retiradas da imagem. Existem algoritmos de inteligência artificial que podem apagar a marca d’água de uma foto. Porém, o mecanismo utilizado pelo Visual Watermark torna a marca mais robusta, dificultando que estes algoritmos consigam retirá-la completamente.

O Visual Watermark se destina a empresas que desejam engajar seu nome, pois a divulgação de seus produtos e serviços, contendo sempre uma marca d’água que cite o nome da empresa, levará mais clientes a procurá-la. É possível usar o recurso de marca d’água para adicionar o contato ou endereço do estabelecimento, facilitando ainda mais que você seja encontrado por novos clientes.

Qualquer pessoa que não queira ver suas publicações sendo reproduzidas sem autorização, também deve recorrer ao software. Não são raros os casos em que uma foto postada por um internauta comum são usadas em propagandas, sem que o autor daquela imagem tenha sido consultado sobre isso.

Por fim, diversos fotógrafos compartilham seus trabalhos em redes sociais, e precisam se proteger contra roubo de direitos autorais, por exemplo. Outro problema, são os clientes que ao invés de comprarem uma foto do profissional, optam por fazerem uma cópia daquela que foi divulgada pelo fotógrafo, para imprimirem por conta própria. Isto desmerece o trabalho do profissional, muitas vezes trazendo prejuízo a ele.

O programa Visual Watermark está disponível em 3 diferentes pacotes, cada um deles destinado a um tipo de público, desde o uso particular, até o uso profissional. Os preços são acessíveis e não há cobrança de mensalidades.