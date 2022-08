PIS/Pasep: Veja até quando os saques estarão disponíveis

O abono salarial PIS/Pasep é um benefício pago pelo Governo Federal aos trabalhadores que exercem atividade com a carteira assinada.

O abono salarial PIS/Pasep é um benefício pago pelo Governo Federal aos trabalhadores que exercem atividade com a carteira assinada. Para muitos, o abono é uma espécie de 14º salário, destinado aos trabalhadores de baixa renda.

Normalmente, o benefício é pago no ano seguinte ao da sua apuração, no entanto, os pagamentos desse ano foram atrasados, considerando que em 2021 o repasse do abono foi suspenso devido à falta de recursos.

O calendário de liberação dos saques começou no dia 8 de fevereiro e foi encerrado no dia 31 de março. Os valores estão disponíveis para resgate por parte dos trabalhadores que atuaram com carteira assinada em 2020, até 29 de dezembro.

Contudo, é importante enfatizar que devido ao atraso, o abono salarial referente a 2021 só será repassado no próximo ano.

Regras para receber o abono PIS/Pasep

Considerando que os pagamentos são de competência do ano-base 2020, o trabalhador precisa:

Estar inscrito no PIS/Pasep há pelo menos cinco anos;

há pelo menos cinco anos; Ter recebido em 2020, remuneração média mensal de até dois salários mínimos;

Ter trabalhado em 2020, com carteira assinada, durante 30 dias consecutivos, ou não; e

Estar com as informações atualizadas pelos empregadores na Relação Anual de Informações Sociais (Rais).

Como saber se tenho direito ao abono PIS/Pasep?

Para o PIS (trabalhador de empresa privada):

No Aplicativo Caixa Trabalhador;

No site da caixa;

Pelo telefone de atendimento da Caixa: 0800 726 0207.

Para o Pasep (servidor público):

Pelos telefones da central de atendimento do Banco do Brasil: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas);

0800 729 0001 (demais cidades);

0800 729 0088 (deficientes auditivos).

Como consultar pelo CPF?

Os cidadãos que trabalham em empresas privadas podem consultar o PIS através do aplicativo Meu INSS, disponível para sistemas iOS e Android. Veja como a seguir:

Faça o login no app do Meu INSS via gov.br; Se não tiver conta, crie uma com seus dados pessoais; Ao entrar na plataforma, vá no canto superior da tela para ver os detalhes do PIS; Será possível verificar todas as informações sobre o PIS e também há a opção de tirar dúvidas.