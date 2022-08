Sovos anuncia vagas para diversas áreas

A Sovos, multinacional de tecnologia para o compliance fiscal e tributário, anunciou a abertura de vagas para diversas áreas. A empresa busca profissionais de diferentes regiões do Brasil para o preenchimento de posições nos departamentos Jurídico, Tecnologia, Comercial e muito mais.

Ao todo, são disponibilizadas mais de 15 vagas para os cargos de Advogado, Executivo de contas globais, Analista de Segurança da Informação, Desenvolvedor Java, Analista de Operações, Especialista Regulatório, Engenheiro de Confiabilidade e Líder Técnico de Desenvolvimento.

Grande parte das oportunidades são destinadas para atuação na modalidade de trabalho remoto, mas a empresa estudar adotar o regime híbrido em um futuro próximo. Neste caso, os candidatos devem ter fácil acesso à região de Alphaville e Barueri, em São Paulo. Ainda, é importante ter conhecimento no idioma inglês, uma vez que a empresa é uma multinacional de grande porte e os profissionais terão contato direto com outros países e projetos.

Além disso, os profissionais serão contratados no modelo CLT e receberão uma remuneração compatível com o mercado. A empresa oferece, ainda, uma série de benefícios, que incluem vale alimentação, plano de saúde e convênio com Gympass.

A Sovos também conta com avaliação anual de desempenho e programas de reconhecimento e desenvolvimento de carreira, como o Kazoo, uma plataforma interna que transforma os reconhecimentos recebidos pelos funcionários em pontos a serem trocados por viagens, produtos, como TVs e geladeiras, ou convertidos em doações.

Como se candidatar

Se interessou pelas vagas? Os profissionais poderão acessar a lista completa de vagas disponíveis no site https://sovos.com/careers/current-openings-south-america/. Basta selecionar o país de interesse – neste caso, o Brasil – e escolher a posição que mais se adequa ao seu perfil.